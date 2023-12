Deputados parabenizam Cazaquistão pela abertura de Consulado no Estado

Em 9º lugar na lista de maiores países do mundo, com 2,72 milhões de km² de território, o Casaquistão abrirá um Consulado Honorário em Campo Grande. A ideia é estreitar as relações comerciais com Mato Grosso do Sul. Na manhã desta quarta-feira (13), o embaixador Bolat Nussupov e o cônsul Alípio Marcus Laca de Oliveira estiveram reunidos com os deputados estaduais.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso o Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), fez a entrega do Diploma de Ilustre Visitante e da Moção de Agradecimento, que foram propostos pelo deputado Neno Razuk (PL). "Toda relação bilateral é importante para a integração do nosso Estado, especialmente, para a economia e cultura. A Casa de Leis está aberta para receber essas autoridades", destacou.

O Cazaquistão é um grande produtor de fertilizantes. "Mato Grosso do Sul tem um grande potencial econômico. Sabemos que é um importante centro de produção de soja do mundo e destaque na pecuária. Por isso, temos que ter a representação aqui e aumentar nosso comércio", destacou o embaixador. "Temos uma boa relação, mas podemos crescer. Os 460 milhões de dólares do comércio que tivemos no ano passado por ser elevado até 1 bilhão de dólares, facilmente. Nós podemos importar carne e soja, por exemplo, e exportar fertilizantes. Pretendemos criar empresas conjuntos, no âmbito agropecuário", acrescentou Nussupov.

De acordo com o cônsul Alípio de Oliveira, o consulado de Mato Grosso do Sul atenderá toda a região Centro-Oeste, interior de São Paulo e Paraná, com objetivos voltados para o agronegócio. Com a Rota Bioceânica, as trocas comerciais também deverão ser potencializadas, pois diminuirá 12 dias o período de transporte das cargas, gerando mais competitivdade econômica para os produtores do Estado.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS