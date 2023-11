Deputados participam de assinatura de convênio de R$ 5,2 milhões ao Conisul

Com foco em obras de infraestrutura, os 14 municípios que formam o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de MS (Conisul) receberam o repasse de R$ 5,2 milhões em recursos para a conservação de estradas e recuperação de bacias. A assinatura do investimento feito pelo Governo do Estado contou com a participação dos deputados Paulo Corrêa (PSDB), Mara Caseiro (PSDB) e Renato Câmara (MDB).

Na avaliação do primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os repasses reforçam o compromisso do governador Eduardo Riedel (PSDB) de continuar trabalhando pela interiorização do desenvolvimento e para levar o progresso aos 79 municípios. "Sempre com o apoio dos parlamentares da ALEMS", pontuou.

Renato Câmara disse que foi um investimento significativo. "O convênio também vai propiciar a aquisição de óleo diesel para o consórcio do Conisul. Juntos estamos fortalecendo o Estado e garantindo recursos essenciais para impulsionar o desenvolvimento", comemorou.

Formam o Conisul os municípios de Sete Quedas, Amambai, Aral Moreira, Eldorado, Japorã, Iguatemi, Itaquiraí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Caarapó, Coronel Sapucaia e Tacuru. O encontro ocorreu na sala de reuniões do Receptivo do Governo do Estado.

Além do governador e deputados, participaram da reunião os secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Pedro Caravina (Segov) e os prefeitos Chico Piroli (Sete Quedas), Rogério Torquetti (Tacuru), Alexandrino Garcia (Aral Moreira), Edinaldo Bandeira (Amambai), Rhaiza Matos (Naviraí), Paulo Franjotti (Japorã), Valdomiro Sobrinho (Mundo Novo) e a vice-prefeita Fabiana Lorenci (Eldorado).

*Com informações das assessorias parlamentares e Governo do Estado

Fonte: Assembleia Legislativa de MS