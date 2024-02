Designados representantes do Legislativo para comitê da Rota Bioceânica

A edição desta segunda-feira (19) do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) traz o Ato 726/2024 (páginas 4 e 5), que dispõe sobre a designação de membros do Poder Legislativo para comporem o Comitê Estadual da Rota Bioceânica (CEG-ROTA).

A instituição do comitê, pelo Decreto Estadual nº 16.366, de 16 de janeiro de 2024, reserva para a Assembleia Legislativa uma vaga para membro titular, com seu respectivo suplente. Conforme a publicação, assinada pelo presidente do Parlamento Estadual, deputado Gerson Claro (PP), representarão a Casa de Leis no comitê os parlamentares Zeca do PT, como membro titular, e Junior Mochi (MDB), como membro suplente.

A Rota Bioceânica encurtará a distância para as exportações e importações brasileiras entre mercados potenciais na Ásia, Oceania e Costa Oeste dos Estados Unidos. Também integrará a América do Sul e transformará Mato Grosso do Sul em um hub logístico, um centro de distribuição de mercadorias.

Mato Grosso do Sul é o coração da rota, que vai seguir pela cidade de Porto Murtinho; cruzará o território paraguaio por Carmelo Peralta, Mariscal Estigarribia e Pozo Hondo. Depois irá atravessar por território argentino as cidades de Misión La Paz, Tartagal, Jujuy e Salta; ingressando no Chile pelo Passo de Jama, até alcançar os portos de Antofagasta, Mejillones e Iquique.

A Assembleia Legislativa foi pioneira na discussão do corredor bioceânico e promoveu o 1º Fórum de Integração em 2022. O evento reuniu ações a serem realizadas pelos países parceiros na Carta de Campo Grande. Toda a cobertura está disponível em uma página multimídia especial e o acesso está disponilizado aqui.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS