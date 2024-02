Destino turísticos contabilizam zero mortes

Rodovias de Mato Grosso do Sul com destinos turísticos como Bonito, Bodoquena e a Aquidauana que foram vigiadas por agentes de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) contabilizaram zero mortes durante os quatro dias de Carnaval.

Além disso, a parceria do Detran-MS e outros órgãos de segurança pública em Campo Grande e Dourados, resultaram em um trânsito totalmente seguro nesses municípios e com resultado de zero mortes também.

Durante os dias de folia, foram realizados 4.519 testes de alcoolemia, 13 pessoas, ou melhor, 0,29% foram flagradas bêbadas ao volante e 410, ou seja, 9,07%, se recusaram a fazer o teste, o que não livra o motorista da infração administrativa (multa de R$ 2.934,70, além de suspender a CNH por um ano, caso haja reincidência, o motorista tem sua habilitação cassada).

A única morte em estradas estaduais aconteceu na MS-080 quando um veículo estava indo de Campo Grande para Rochedo e Km-9 colidiu com uma vaca que estava na pista.

Para o Chefe da Fiscalização do Detran-MS Ruben Ajala, a fatalidade que aconteceu com esse motorista, foi apenas falta de atenção, e o objetivo da Operação Carnaval 2024 foi alcançado que é de salvar vidas.

"Nosso objetivo foi alcançado, nada mais gratificante do que chegar ao final da Operação e nenhuma pessoa perdeu a vida por conta de embriaguez no trânsito urbanos ou nas rodovias. O objetivo foi cumprido com sucesso, mas não vamos parar. Nossas operações vão acontecer o ano inteiro, tanto nas cidades com a Lei Seca quanto nas fiscalizações rodoviárias com o objetivo sempre de preservar vidas".

Rodrigo Maia, Comunicação Detran-MS

Fonte: Governo MS