Detran de MS registra em 2023 o maior volume de exames práticos da história da autarquia

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) registrou em 2023, o maior volume de exames práticos realizados na história da autarquia, superando em 13% os resultados de 2022. Ao todo foram aplicados 127 mil exames práticos, com destaque para o mês de dezembro, com registro de 17,7 mil provas práticas executadas.

A explicação para tanta gente em busca da prova prática no final do ano está na demanda reprimida dos processos iniciados entre os anos de 2019-2022 e prorrogados pelo Contran, somados aos processos de 2023, explica a gerente de Exames de Habilitação, Lina Zeinab.

"Esse volume é por conta dos processos de CNH em andamento. Geralmente a média de processos de primeira habilitação em andamento por ano é de 43 mil, mas como os prazos foram prorrogados, estávamos com mais de 270 mil processos em andamento, o que aumentou a demanda pelos exames".

Até então, o prazo para a conclusão desses processos em andamento era 31 de dezembro de 2023. Isso motivou uma força tarefa da banca examinadora do Detran-MS com mutirões e ampliação de atendimento aos sábados e feriados.

No dia 27 de dezembro de 2023 o Governo Federal publicou a deliberação n° 271 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que prorrogou por mais 12 meses o prazo para conclusão dos processos de primeira habilitação em andamento. A medida abrange os processos iniciados nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

A Diretoria de Habilitação (Dirhab) não prevê a realização de novos mutirões este ano, e orienta que os futuros condutores busquem dar andamento ao seu processo em tempo hábil, e não deixem para a última hora, pois isso pode dificultar a conclusão das etapas necessárias para emissão da habilitação.

O processo de emissão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é longo, mas extremamente necessário para que os futuros novos condutores estejam preparados para conduzir veículo ou motocicleta com toda segurança necessária para um trânsito mais seguro.

A jornada rumo a habilitação envolve a realização e aprovação nos exames médico, psicológico, teórico e prático. Já as aulas teóricas e práticas são ministradas pelo CFC (Centro de Formação de Condutores), responsável pelo processo de ensino.

