Detran divulga no Diário Oficial lista de condutores com infrações e penalidades

Publicada nesta quarta-feira, 7, no DOE-MS (Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul), a lista com a suspensão do direito de dirigir de 68 condutores e a cassação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de outras 5 pessoas. As penalidades começaram a valer, de acordo com o DOE-MS no dia 5 de fevereiro.

As suspensões variam de 1 a 12 meses, já as cassações possuem 24 meses de duração. No caso de suspensão da CNH, o condutor deve fazer o Curso de Reciclagem para Condutor Infrator, que é oferecido de forma presencial ou on-line no site https://www.meudetran.ms.gov.br/educacao.php e caso seja flagrado dirigindo no período que estiver cumprindo a penalização, terá o direito de dirigir cassado.

A publicação ainda tem o nome de 30 condutores que possuem até o dia 16 de março para apresentar defesa escrita ou on-line. Para protocolar o recurso de forma on-line o condutor pode acessar o Portal de Serviços MEU DETRAN (www.meudetran.ms.gov.br) clica em Habilitação e em seguida, Processo Administrativo de Suspensão/ Cassação). Caso não tenha interesse em recorrer, vai prosseguir normalmente a aplicação da penalidade.

A lista está no link, nas páginas 38 a 52:

https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11409_07_02_2024

Rodrigo Maia, Comunicação Detran-MS

Fonte: Governo MS