Detran-MS alerta sobre golpe da promessa de CNH sem aulas, exames e provas

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran-MS) pede que a população tome cuidado com mensagens do WhatsApp alegando que indivíduos podem obter carteira de motorista sem concluir aulas, exames ou testes obrigatórios de direção.

Luiz Fernando dos Santos, Diretor da Divisão de Condução do Detran-MS, ressalta que a obtenção da carteira de habilitação exige a realização de aulas teóricas e práticas obrigatórias, além de exames e provas. Qualquer pessoa que alegue fornecer atalhos está tentando enganar ou fornecendo documentação falsa, o que constitui crime tanto para o emissor quanto para o destinatário.

O delegado Titular da Delegacia de Trânsito, Carlos Eduardo Trevelin Millan falou das previsões criminais que ocorrem nesse caso. “No caso do Uso de Documento Falso, a previsão é de 2 a 6 anos de prisão. E a dica é, o interessado em ter a CNH deve procurar uma autoescola credenciada e cumprir os trâmites legais. Caso a pessoa desconfie de alguma coisa, procure o órgão de trânsito ou comunique a Polícia o que está acontecendo. O ideal é sempre desconfiar da facilidade.”