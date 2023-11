Dia D: SES mobiliza equipes para impulsionar campanha 'Caixa Encantada'

Em um esforço conjunto para impulsionar as doações de brinquedos da Campanha Caixa Encantada, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) mobilizou suas superintendências, fundações e autarquias para o 'Dia D'.

O 'Dia D' será marcado pela concentração das doações nos pontos de coleta distribuídos em diversos órgãos públicos. Na SES e suas instituições como o Hemosul e o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), o Dia D será realizado no dia 5 de dezembro.

Até dia 5, chefes de serviços foram orientados a mobilizar suas equipes. Para facilitar na hora da triagem, os brinquedos deverão estar devidamente embalados e conter uma etiqueta com informações como a definição do brinquedo, faixa etária indicada e a especificação se o brinquedo é para crianças do sexo feminino ou masculino.

Pontos de coleta foram posicionados estrategicamente e sinalizados com banners, cartazes e uma caixa para facilitar a doação e dobrar a meta da campanha de natal de 2022, quando a SES arrecadou 780 brinquedos.

Para alcançar esse objetivo, mais dois hospitais se uniram à campanha: o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, e o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã.

No 'Dia D', os colaboradores se reunirão em cada ponto deste para uma foto oficial e, posteriormente, as doações serão encaminhadas para o Palácio Popular da Cultura, onde ocorrerá o encerramento oficial no dia 10 de dezembro.

A campanha "Caixa Encantada" é uma iniciativa do Governo do Estado que visa arrecadar brinquedos para distribuição entre as crianças carentes durante as festividades natalinas.

A ideia é promover a solidariedade e garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de experimentar a alegria e a magia do Natal, independentemente de suas condições socioeconômicas.

Joilson Francelino, Comunicação HRMS/SES

Fotos: Divulgação

Fonte: Governo MS