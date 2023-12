Diário Oficial oficializa resultado do projeto Estudantes no Controle, da CGE com a SED

A edição desta quarta-feira (13) do DOE (Diário Oficial do Estado) traz a publicação do resultado do projeto "Estudantes no Controle", uma iniciativa da CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado e Mato Grosso do Sul) em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação).

Além dos nomes das unidades escolares e professores/orientadores, o documento também divulga a premiação em dinheiro recebida e o valor para cada equipe campeã com a finalidade da realização de um evento com os estudantes que participaram do Projeto.

Este ano, 58 unidades escolares distribuídas nos municípios de Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Campo Grande, Caracol, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jaraguari, Jardim, Ladário, Miranda, Nioaque, Sidrolândia e Terenos se inscreveram.

Desse total, 37 equipes conseguiram desenvolver as cinco etapas do Estudantes no Controle (Oficina, Teatro, Auditoria Cívica, Desafio e Tarefa Especial) e as 15 com melhor pontuação classificaram-se para a premiação.

O Estudantes no Controle tem o objetivo de transformar a realidade das escolas pelo fomento à cidadania ativa de estudantes e professores. Este ano, mais uma vez, o trabalho realizado por todos os envolvidos foi um sucesso.

Já para 2024, a organização pretende elaborar etapas mais desafiadoras, ampliar o número de municípios e escolas participantes, aumentar os valores da premiação e muitas outras surpresas.

Karla Tatiane, Comunicação CGE-MS

Foto: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS