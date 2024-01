"Dilma e Bolsonaro cometeram o mesmo erro", diz Vander Loubet

O Deputado Federal Vander Loubet (PT-MS) afirmou em entrevista ao programa Capital Meio Dia, da Rádio Capital 95 FM, na quarta-feira, 24 de janeiro, que tanto a ex-presidente Dilma Rousseff, quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeram o mesmo erro ao governar o Brasil. “O presidente Lula tem dado exemplo. Eu acho que tanto a Dilma como o Bolsonaro, os dois cometeram o mesmo erro: não entender como é a lógica de Brasília. Lá não adianta, você precisa governar com o Congresso Nacional. Não adianta. E o Congresso é a média do povo brasileiro, quem não tiver essa compreensão não consegue governar. E foi o que aconteceu no segundo mandato da Dilma e que aconteceu mais no governo Bolsonaro. Quando ele entendeu essa lógica, já foi tarde. Aí ficou muito nessa polarização, nessa coisa raivosa, rancorosa. Você pode divergir, eu tenho falado muito isso na bancada e nós temos tido esse comportamento. Eu me relaciono bem, respeito, acho legítimo as bandeiras. E não é uma coisa localizada aqui, isso é mundial, não vai acabar. O que nós temos que fazer é amenizar”, considerou Loubet.

Ainda na entrevista, o deputado disse acreditar que o Partido dos Trabalhadores pode ajudar a corrigir a polarização política que afeta o país ao adotar uma abordagem mais conciliatória em algumas agendas. “É sair um pouco dessa agenda identitária. E eu vou dar um exemplo para você, a questão do Marco Temporal – uma marca nossa, uma luta nossa – o Lula acabou tendo que liberar o Ministro dele da Agricultura para ir votar no Senado, contra. Porque a aliança que foi feita é na gestão, não era nessa agenda. Era na questão da Economia, na questão do Desenvolvimento Econômico, da Agricultura, e muitos petistas, ou uma boa parte, não entendeu essa lógica", apontou.

Vander observou que se o presidente não tivesse tomado tal decisão — estritamente política — a perda dos avanços em busca de um rompimento com a polarização, seria ampliado. "Se não fizesse isso, você iria perder uma base que nós estamos reconstruindo, que é com o setor da agricultura, do agronegócio, que é com o setor evangélico. Nós precisamos, são forças políticas, e que a gente tem que ter essa compreensão de dialogar e quando você é governo, se governa para todos. Você pode ter sua ideologia, aquilo, seus princípios, aquilo que é programático, mas você tem que governar para todos. São setores importantíssimos, que a gente começa a reestabelecer essa relação e isso não tenho dúvidas que o desdobramento disso vai amenizar um pouco essa polarização que não é bom para o país”, completou.