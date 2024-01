Disputa sucessória na Capital começa a definir os confrontos

Às vésperas de começar o ano eleitoral, fica mais estreito o caminho para as ambições de quem deseja conquistar o principal posto político de um município: a prefeitura. Em Mato Grosso do Sul, elas são 79, cada qual com ao menos duas candidaturas concorrendo, o que gera o cálculo de cerca de 200 chapas em disputa.

Os principais partidos que estarão nesta guerra são: PSDB, PT, PP, PSD, PL, PSB, União Brasil, PDT, MDB, Podemos, Republicanos, Rede e Cidadania. Acrescente-se agora o recém-criado PRD (Partido da Renovação Democrática), fruto da fusão entre o PTB e o Patriota, é evidente que outras siglas de menor representação, mas constante presença nas disputas, estarão em cena, como o PCdoB e o PV.

A maior atenção está concentrada em Campo Grande, não somente por ser o maior colégio eleitoral do Estado, mas também pela expectativa de um confronto novamente polarizado, como ocorreu em anos anteriores. Há de antemão cinco pré-candidaturas para o páreo principal: a prefeita Adriane Lopes (PP), em busca da reeleição; o ex-prefeito André Puccinelli (MDB); a ex-vice-governadora e superintendente da Sudeco, Rose Modesto (UB); a deputada federal Camila Jara (PT); e o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD).

A prefeita Adriane Lopes, quer a reeleição. Foto: Divulgação

Entretanto, outras possibilidades e definições se desenham, uma delas no pelotão de direita, com diversos pretendentes bolsonaristas, entre eles o deputado federal Marcos Pollon e os estaduais Coronel David e João Catan. Há quem especule que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já teria acenado à sua correligionária, senadora Tereza Cristina (PP), com a ideia de concentrar as forças de direita em torno de uma única candidatura, que poderia ser, em princípio, a da prefeita Adriane Lopes.

Pedrossian Neto: empenho da direção nacional. Foto: Wagner Guimarães

A pré-candidatura de Pedrossian Neto já está na lista de prioridades da direção nacional do PSD, com empenho pessoal do presidente, Gilberto Kassab. Apesar disto, o deputado estadual e seu dirigente não descartam outra solução, que seria trocar a cabeça da chapa majoritária pelo lugar de vice de Beto Pereira. A explicação é bem simples: Pedrossian Neto está à vontade e quer continuar na base de sustentação do governador Eduardo Riedel (PSDB), de quem é vice-líder na Assembleia Legislativa.

PULVERIZAÇÃO

O ex-governador e ex-prefeito André Puccinelli. Foto: Divulgação

A tendência de polarização hoje é muito improvável na Capital. Os analistas apostam na pulverização. Sem contar o nome que sairá da direita, por enquanto quatro pré-candidaturas são donas das primeiras posições nas pesquisas de intenção de voto: Puccinelli, Beto, Rose e Adriane. Todavia, os bolsonaristas não podem ser subestimados, se for considerada a quantidade de votos obtidos nas corridas para a Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Pollon foi o deputado federal campeão das urnas e Rafael Tavares o estadual mais votado.

A superintendente da Sudeco, Rose Modesto. Foto: Divulgação

Se Puccinelli não estiver na raia, a primeira impressão que se tem é que o páreo fica ainda mais equilibrado. E até pode ser criada uma brecha para composições alternativas na chapa majoritária, capazes de atrair opções que já vêm sendo especuladas. Uma delas seria a de Puccinelli negociar com o PSDB de Beto Pereira ou o UB de Rose Modesto. Em contrapartida, ele teria caminho facilitado para concorrer à Câmara dos Deputados ou Senado.

Beto Pereira e seu pai, o ex-senador Válter de Oliveira Redes Sociais.

Outra especulação: uma aliança entre Adriane e Rose, teoricamente a ideal para enfrentar Beto e a máquina azeitada do governo estadual, de suas bases aliadas e do prestígio do ex-governador Reinaldo Azambuja. Também é ventilada uma inusitada coligação entre o PT e o UB, com Camila Jara de vice na chapa liderada por Rose. No campo da direita, existe possibilidade para a prefeita Adriane Lopes ter o apoio dos bolsonaristas do PL, entre os quais os deputados Marcos Pollon e Coronel David.

A deputada federal Camila Jara. Foto: Divulgação