Documento prova que Moro mandou gravar presidente do TCE-PR

Um despacho assinado pelo ex-juiz Sergio Moro em 2005 coloca em dúvida sua afirmação de que nunca solicitou gravações contra autoridades com foro privilegiado. Na decisão, Moro pede que o ex-deputado estadual do Paraná, Tony Garcia, tente gravar conversas com deputados federais e o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Veja:

A documentação foi entregue ao Supremo Tribunal Federa (STF), que investiga os crimes cometidos por Moro quando juiz em Curitiba.

O ex-deputado, que assinou um acordo de colaboração premiada com Moro após ser preso por fraude em consórcio, acusa Moro de tê-lo usado para cometer crimes. Ele era usado por Moro como uma espécie de grampo ambulante.

Por meio de Nota, Moro afirmou que a investigação ocorreu há quase 20 anos, quando a prática e a jurisprudência eram diferentes. (Leia nota completa abaixo).

O hoje, ex-presidente do Tribunal de Contas do Paraná, Heinz, na época que foi alvo de Moro, só poderia ser investigado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) devido ao seu foro de prerrogativa de função.

Em uma decisão, Moro sugeriu uma reunião entre Heinz e o deputado federal José Janene para esclarecer fatos pertinentes à investigação. Tony, colaborador efetivo do Ministério Público Federal, teve sua pena comutada em serviços comunitários e multa após condenação por gestão fraudulenta de um consórcio.

Leia abaixo a íntegra da nota de Moro: