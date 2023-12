DOF entrega brinquedos e apresenta unidade a crianças de escola e Ceim de Dourados

A campanha Caixa Encantada foi aberta no dia 30 de outubro com 2,5 mil brinquedos arrecadados na Corrida dos Poderes que foi realizada no dia 28 de outubro em comemoração ao Dia do Servidor Público. Participaram da campanha todos os municípios de Mato Grosso do Sul, por meio das Forças de Segurança Pública e SED (Secretaria de Estado de Educação), que vão distribuir localmente o que for arrecadado.

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recebeu na tarde desta terça-feira (12/12), a visita de aproximadamente 140 crianças da Escola Municipal Professora Maria Angélica Conceição e do Centro de Educação Infantil Pedro da Silva Mota, ambos do Bairro Guaicurus, onde está localizada a sede da Base Coronel PM Adib Massad.

Os alunos foram recepcionados pelo subdiretor do DOF, o tenente-coronel PM Wilmar Fernandes e conheceram a unidade policial. Elas receberam ainda, brinquedos arrecadados dentro da Campanha Caixa Encantada, ação do Governo do Estado que arrecadou 45 mil brinquedos que foram distribuídos para crianças em 300 instituições de Mato Grosso do Sul.

Durante a visita os pequenos puderam ver de perto as viaturas e equipamentos do DOF além do helicóptero da unidade, o Harpia, que foi apresentado por policiais da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) que fizeram a alegria da criançada.

Os brinquedos distribuídos para os alunos foram arrecadados pelos policiais militares do DOF que aderiram à campanha, além de algumas doações de parceiros.

"Os policiais do DOF sabem da sua responsabilidade com a segurança pública, em suas ações repressivas e preventivas e, nestas, sabemos da importância em sermos uma referência positiva para crianças, adolescentes e jovens. Além de nos solidarizamos com a comunidade do Bairro Guaicurus, onde estamos inseridos. É com muita alegria e satisfação que recebemos, hoje, estas crianças em nossa sede, elas que serão o futuro da nossa sociedade", pontou o subdiretor do DOF.

Comunicação DOF

Fonte: Governo MS