'DOF garante a segurança de todo o Brasil', diz Eduardo Riedel

O governador Eduardo Riedel (PSDB) esteve em Dourados (MS), na 6ª.feira (25.fev23), para a solenidade de troca de comando do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). O chefe do executivo exaltou a corporação apontando-a como fazedora de segurança do Brasil.

“Muito orgulho participar desta cerimônia. Principalmente pelo simbolismo que tem nosso DOF. Há muito tempo acompanho suas ações, é uma das polícias mais conhecidas e renomadas do Brasil. Ele está presente na região da fronteira, garantindo a segurança não só de Mato Grosso do Sul, como de todo o Brasil”, elogiou o gestor.

Eduardo Riedel em solenidade da troca de comando do DOF. Foto: Reprodução

Durante evento o coronel Everson Antônio Rozeni assumiu o comando do DOF, no lugar do coronel Wagner Ferreira da Silva. Ainda teve a troca de comando do Policiamento de Área-1 (CPA-1). O coronel Rodrigo Alex Potrich assumiu neste ano, no lugar de Everson Rozeni. Outra mudança foi no 3º Batalhão da PM, onde tenente-coronel Helbert Davyson Romeiro de Souza passou o comando para o tenente-coronel Samuel Castilho Ferreira Aragão.

O DOF atua na fronteira e é conhecida por combater o tráfico de drogas e o contrabando na linha internacional entre Brasil e Paraguai. As ações do grupo compreende 53, dos 79 municípios do Estado, com a presença mais efetiva nos 730,8 km de fronteira seca, nos 1.514 quilômetros de fronteira com o Paraguai e com a Bolívia abrangendo, inclusive, uma extensa área rural.

O governador Eduardo Riedel. Foto: Reprodução

Apesar de a fronteira entre Brasil e Paraguai ter ganho o apelido de “Terra Sem Lei”, Riedel garantiu que em seu governo insistirá no combate a criminalidade. “Aqui vamos manter a ordem, não há possibilidade de perdermos o rumo. As reivindicações são legitimas, mas este é um Estado de legalidade, de direito constituídos que nós precisamos garantir, para que o Estado continue próspero e inclusivo”, discursou.

O secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, desejou muito sucesso ao novo comando do DOF e aos demais empossados. “Esta solenidade nesta magnifica sede, é um sonho de qualquer policial. As ações do Governo do Estado têm nos ajudado a fazer segurança pública em prol da nossa sociedade. Nós buscamos a excelência para produzir resultados a altura que a população merece".

COM TEXTO DE: