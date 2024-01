Donald Trump é condenado a pagar US$ 83 milhões à jornalista que o acusou de estupro

O ex-presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, foi condenado nesta 6ª feira (26.jan.24) a pagar US$ 83 milhões (R$ 408.036.300,00 na cotação atual) por difamação contra a jornalista, autora e colunista americana E. Jean Carroll.

Carroll processou Trump em 2019 por duas declarações que ele fez negando acusações de estupro.

Segundo a CNN, o juiz aconselhou os jurados a nunca divulgarem a sua participação no julgamento, depois de explicar que podiam falar sobre terem feito parte do júri, mas estavam proibidos de divulgar a identidade de outros jurados. “Meu conselho para você é que nunca divulgue que fez parte deste júri e não direi mais nada sobre isso”, disse o juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Lewis Kaplan.

Pouco depois, Trump, que já tinha saído do tribunal, criticou o veredito e reiterou e disse que iria recorrer.

De acordo com a sentença, Trump deve pagar US$ 18,3 milhões por danos compensatórios, que incluem US$ 11 milhões para financiar uma campanha para reparar a reputação da Sra. Carroll, US$ 7,3 milhões para danos emocionais e US$ 65 milhões em danos punitivos.

O júri de hoje cpnsiderou verdadeiras as alegações de agressão sexual cometidas por Trump contra a jornalista, uma vez que um processo civil no ano passado Trump já foi condenado pela “agressão sexual” a pagar mais 5 milhões de dólares à Carroll.

O ESTUPRO

Durante o mandato do ex-presidente Trump, Carroll revelou em denúncia que estuprada por Trump em um camarim da Bergdorf Goodman na década de 1990. O ex-presidente negou a acusação e alegou que não a conhecia, nunca a tocou e que ela não era 'seu tipo'. Ele argumentou que Carroll estava processando-o apenas para promover o seu livro.

Em 2022, Carroll apresentou uma nova acusação de estupro e difamação contra o ex-presidente. A nova lei do estado de Nova York permitiu que Carroll abrisse o processo fora do prazo de prescrição entre 2022 e 2023. Em maio passado, o júri considerou o ex-presidente Trump responsável pela "agressão sexual".

Inicialmente, Carroll solicitou US$ 5 milhões em indenização, mas depois aumentou para mais de US$ 24 milhões. O júri será responsável por determinar o valor final da indenização.