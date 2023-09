Dourados e Ponta Porã têm mais de R$2 milhões em emendas de Camila Jara

Nos primeiros oito meses de mandato, a deputada federal Camila Jara (PT/MS) indicou mais de R$23 milhões em emendas para 21 municípios do Mato Grosso do Sul, além do Governo do Estado. Para Dourados e Ponta Porã, os recursos somam R$2.068.105,00, que serão destinados para áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura urbana e produtiva.

Cerca de R$500 mil foram indicados para manutenção de infraestrutura urbana das duas cidades. Com o recurso, as prefeituras poderão melhorar as condições de vias públicas com asfaltamento, sinalização e faixas elevadas, principalmente próximo a escolas e creches, aumentando a segurança de pedestres e ciclistas.

Outros R$750 mil foram indicados para o custeio e manutenção de instituições de Dourados que prestam atendimento especializado de média e alta complexidade.



Os recursos da educação foram solicitados pela deputada estadual Gleice Jane (PT/MS) e serão destinados para três escolas municipais de Dourados e uma escola estadual de Ponta Porã.

“Os repasses municipais a gente acaba usando mais para materiais do dia a dia, mas temos uma demanda por bens duráveis, como computadores e aparelhos de ar condicionado. E é isso que vamos fazer com o recurso: oferecer mais conforto e qualidade de aprendizagem para os alunos e condições de trabalho para professores”, explicou Ângela Ferreira, Diretora da Escola Municipal Profª Elza Farias Kintschev Real, que atende atualmente 440 alunos do pré ao 9º ano.

A Diretora da Escola Municipal Franklin Luiz Azambuja, Ioly Vaz Cavalheiro Aguilera, conta que também pretende melhorar a infraestrutura para alunos e professores com o recurso. “Nossa escola atende 622 alunos divididos em 24 turmas das séries iniciais até o ensino fundamental. São crianças que moram em bairros vulneráveis, em assentamentos, e é muito bom poder melhorar a experiência deles com o ambiente escolar”, relatou.

Há ainda outros R$380 mil indicados para infraestrutura produtiva de Ponta Porã.

Edital de Emendas

Para as emendas de 2024, o mandato da deputada federal Camila Jara preparou o projeto de Emendas Participativas, que irá envolver a população de Mato Grosso do Sul nas decisões sobre a destinação dos recursos das emendas impositivas de 2024, que estão estimadas em R$25 milhões.

Parte desse recurso será destinado para o terceiro setor por meio de edital, que já está aberto e recebendo inscrições de projetos.



A prioridade é para projetos voltados para temas como direitos das mulheres, de pessoas negras, indígenas, crianças, jovens e idosos, redução das desigualdades, sustentabilidade ambiental e educação, temas que são prioritários no mandato da deputada.

Os projetos podem ser inscritos por meio da plataforma virtual https://camilajara.com.br/emendas/ e o prazo de inscrição vai até 23h59 do dia 15 de setembro de 2023. Nesse mesmo link, é possível encontrar o edital com todas as regras. O resultado está previsto para o dia 29 de setembro.