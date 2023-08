"É porque não foi no TSE", brinca Alexandre de Moraes ao perder eleição

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez uma brincadeira com colegas da Corte após perder a eleição para a vice-presidência, para Edson Fachin, por 10 votos a 1.

Diante da derrota, Moraes descontraiu os colegas: “É que a votação não foi no TSE”, disse em tom de brincadeira. Moraes é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e se se tornou alvo de constantes ataques de radicais de extrema direita, em razão de seu corte eleitoral.

Gilmar Mendes brincou em seguida: “Vai colocar esse pessoal no inquérito”. O pessoal seriam os meninistros que votaram em Fachin.

As brincadeiras de Moraes e Fachin ocorreram durante a a sessão desta 4ª feira (9.ago.23), dia em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu o ministro Luís Roberto Barroso para presidir a Corte e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no próximo biênio. Ele sucederá a ministra Rosa Weber. Na mesma eleição, o ministro Edson Fachin foi escolhido para assumir a Vice-Presidência do Tribunal. A posse será no dia 28 de setembro.

A candidatura de Moraes foi uma formalidade. O critério para o comando do Supremo segue a ordem de antiguidade. Os magistrados devem votar no integrante mais antigo e que passou mais tempo sem exercer a presidência.

De acordo com o Regimento Interno do STF, o Plenário deve eleger os novos dirigentes na segunda sessão ordinária do mês anterior ao do final do mandato do atual presidente. A votação seguiu a tradição de eleger o ministro mais antigo que ainda não tenha ocupado a Presidência e a Vice-Presidência.

Em nome do Tribunal, a ministra Rosa Weber desejou aos dois uma gestão profícua e com todo êxito.

Ministra Rosa Weber preside a sessão plenária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF

Ao agradecer a confiança dos colegas, o ministro Barroso disse que recebe a tarefa com imensa humildade e consciente do peso dessa responsabilidade. “Prometo dignificar essa cadeira. A vida me deu a benção de servir ao Brasil sem ter nenhum outro interesse ou propósito que não o de fazer um país melhor e maior, e, na medida do possível, disseminar o bem e a justiça”, disse.

NOVO PRESIDENTE DO STF

Ministro Roberto Barroso participa da sessão plenária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF

Luís Roberto Barroso nasceu em Vassouras (RJ), em 11 de março de 1958. É doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e professor titular de Direito Constitucional na mesma universidade. Autor de diversos livros sobre Direito Constitucional e de inúmeros artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior, ele também foi procurador do Estado do Rio de Janeiro.

O ministro integra o Supremo Tribunal Federal (STF) desde 26/6/2013, indicado pela então presidente Dilma Rousseff.

VICE-PRESIDENTE

Ministro Edson Fachin durante a sessão plenária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF

Luiz Edson Fachin nasceu em 8 de fevereiro de 1958, em Rondinha (RS). É professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde se graduou em Direito. Tem mestrado e doutorado, também em Direito Civil, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e pós-doutorado no Canadá. Indicado pela presidente Dilma Rousseff, tomou posse no STF em 16/6/2015