Editais de R$ 18 milhões do Programa Funarte Retomada são prorrogados

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) prorrogou até às 17h59 (de Brasília), do dia 6 de setembro, o prazo para inscrições nos editais do Programa Funarte Retomada 2023. "Em virtude da instabilidade da Plataforma Prosas pelo grande número de acessos desde a manhã de hoje (4)", explicou a assessoria da Funarte. A matéria original saiu no TeatrineTV.

O prazo para se inscrever em um dos 5 editais editais do Programa Funarte Retomada 2023 seria até às 18h de hoje, agora os proponentes ganham mais dois dias. Os editais que estão abertos são para as seguintes áreas (clique nos links para se inscrever):

O “Funarte Retomada” prevê recursos no valor de R$ 18 milhões divididos nesses 5 editais, ou seja R$ 3,6 milhões para cada linguagem.

Conforme a Funarte, a prorrogação sairá em uma publicação no Diário Oficial da União na 3ª feira (5.set). "Esclarecemos que não houve perda de dados das propostas já cadastradas no período e recomendamos que, conforme o item 8.10 dos editais, as e os proponentes não deixem suas inscrições para os últimos momentos", disse.

"Seguimos em contato com a equipe técnica da Plataforma Prosas, que já está realizando medidas de ampliação extra da capacidade de atendimento do sistema e perdurarão até as 17h59 do dia 6 de setembro, quando serão encerradas as inscrições", completou.

O site Prosas vinha apresentando instabilidade há algum tempo, pois houveram várias reclamações em editais que acabaram não sendo prorrogados, como o caso do Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2023, o site Prosas começou a falhar horas antes de o prazo ser encerrado.

Essa é a 2ª vez que os editais do Programa Retomada são prorrogados. Em 22 agosto a Funarte já havia adiado o prazo de inscrições desses editais. Eis a íntegra.

VALORES DOS EDITAIS ABERTOS

Cada um dos processos de seleção destina R$ 3,6 milhões a projetos artísticos de todas as regiões do país. As propostas abrangem os campos de criação; formação; pesquisa e reflexão; residência e intercâmbio e preservação de acervos e memória.

Os editais incluem três tetos de fomento, de acordo com o porte de cada iniciativa: R$ 150 mil, R$100 mil e R$ 50 mil.

Os programas da Funarte reservam recursos para pessoas negras, indígenas e ou com deficiência.

O total de recursos que será direcionado pelo Ministério da Cultura para a iniciativa é de R$ 100 milhões.

Para mais informações, basta acessar gov.br/funarte.