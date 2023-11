Em Bonito, quarta etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis define os vencedores

Neste domingo (26) foram definidos os vencedores da quarta etapa do

Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis 2023, realizada em Bonito. O Balneário Municipal

foi o local da competição, que contou com a participação de 120 inscritos de várias cidades do

estado, incluindo Bonito, Dourados, Campo Grande, Caarapó e Jardim. O campeonato teve apoio

do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e

Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Na categoria principal, Jailson Paz e Filipe Edgardo, de Campo Grande, conquistaram o título,

com Marcos Viana e Carlos Wesley, de Bonito, em segundo lugar. Na dupla feminina, Kawany

Angelo e Daily Sanches ficaram em primeiro, seguidas por Mariele Doarte e Nicolly Angelo em

segundo, enquanto Luzelia Oliveira e Gabriel José venceram na dupla mista.

Na categoria B, Neuza Hagio e Carolina Piva finalizaram a competição em primeiro, com Janaina

Salinas e Marima Conceição em segundo. Na competição masculina, Carlos Santos e Eduardo

Aguiar conquistaram o ouro, enquanto José Miranda e Marcelo Zarza ficaram com a prata. Na

dupla mista, Neuza Hagio e João Pedro foram os campeões.

A categoria C teve Adriana Marques e Daniela Soares como campeãs, seguidas por Camila

Suguimoto e Maria Lima em segundo lugar. Na competição masculina, Jhonatan Marques e

Kauan Ribeiro subiram ao lugar mais alto do pódio. Daniel Souza e Jeferson Rodrigues

asseguraram a prata. Na mista, Beatriz Schiavo e Will Rosa foram os vencedores.

Na categoria de iniciantes, Caroline Silva e Cleide Oliveira comemoraram o título. Leticia Lima e

Nicole Teixeira encerraram em segundo. Entre os homens, Eder Oliveira e Pedro Vadora

faturaram o ouro, e a dupla formada por Carlos Nardon e Marco Proença ficou em segundo.

Andrea Nardon e Marco Proença foram os vencedores na dupla mista.

Bonito tem recebido uma etapa do Circuito desde 2014, e o vice-presidente da FBTMS

(Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul), Yujiro Matsuo, destacou o crescimento do

nível técnico dos atletas locais a cada edição. A última etapa do Circuito em 2023 será realizada

entre os dias 8 e 10 de dezembro, na Arena Paz Beach Tennis, em Campo Grande.

Lucas Castro Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), com

informações da FBTMS

Fotos: André Lorenzoni/FBTMS

Fonte: Governo MS