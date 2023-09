Em Brasília, presença de Adriane redimensiona importância de Campo Grande no contexto nacional

A intensa e multiplicada repercussão do pronunciamento e da postura da prefeita Adriane Lopes (PP) na 5ª feira (28.set.23), durante o debate no Congresso Nacional sobre a Reforma Tributária, deram um novo marco de referência para redimensionar a importância da capital sul-mato-grossense no mapa político e administrativo brasileiro. Além de ser a única mulher entre os gestores municipais que usaram a tribuna congressual para defender as pautas municipalistas, ela teve também dos participantes o reconhecimento geral à representação feminina como elemento de qualificação do processo de gestão das cidades.

Os recortes sobre o tamanho e a profundidade dos ganhos que esta atuação da prefeita acrescenta à Capital e ao Estado são eloquentes. A voz e o pensamento de Adriane falam por quase um milhão de pessoas que vivem na cidade que, entre outros méritos, é a 1ª entre as cidades do Centro-Oeste no Ranking de Competitividade dos Municípios, uma posição aferida pelo Centro de Liderança Pública (CLP), e é pela 4ª vez consecutiva dona do título de "Cidade Árvore do Mundo", seleção anual feita pela FAO/ONU (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura).

Adriane Lopes estabelece ainda um divisor de águas para o avanço da pluralidade representativa no País, com os avanços efetivados pela presença feminina no centro das decisões políticas. Nas eleições de 2020, apenas 09 mulheres foram eleitas prefeitas nas 96 cidades mais importantes do Brasil. Este grupo engloba as 26 capitais e os 70 municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais é possível haver 2º turno. O número representa 9% de participação feminina no bloco. No Brasil inteiro, o percentual é de 12% — ou seja, a cada 100 prefeituras, 12 são comandadas por mulheres. Das 25 capitais, só duas têm mulheres prefeitas: Adriane, em Campo Grande (MS), e Cinthia Ribeiro (PSDB), de Palmas (TO).

Agora, com a marcha contínua dos investimentos que materializam a Rota Bioceânica e as tratativas finais para a recomposição do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, a capital de Mato Grosso do Sul eleva-se, naturalmente, à condição de ponto geopolítico e geoeconômico estratégico no desenho que será traçado durante a integração latino-americana. Adriane, consciente desta situação privilegiada, reclamou providências institucionais e decisões políticas para que, além de justiça federativa e reconhecimento de peculiaridades locais, a reforma tributária devolva aos municípios o direito de investir na criação de novas oportunidades aos munícipes.

Adriane foi ouvida num ambiente congressual repleto de lideranças e autoridades. Além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), estavam lá o relator da PEC da Reforma Tributária, senador Eduardo Braga (MDB/AM); o secretário de Reformas Econômicas-Fiscais do Ministério da Fazenda, Bernard Appy; o presidente da CMN (Confederação Nacional dos Municípios), Paulo Ziulkoski; prefeitos, senadores e agentes públicos de órgãos ministeriais.