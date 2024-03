O deputado Zeca do PT participou nesta quarta-feira (06) de agenda com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e apresentou demandas relacionadas à abertura de linhas de crédito para assentados da agricultura familiar, além de reivindicar investimentos para os pequenos produtores que atuam na região do Pantanal.

Com relação à agricultura familiar, Zeca solicitou à ministra Marina da Silva a reformulação da legislação que impede que todos os integrantes de assentamentos tenham acesso a créditos do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) quando um produtor específico comete infração.

"Ao se verificar um problema de ordem ambiental em algum lote do assentamento, o Ibama está bloqueando todos os lotes, o que acaba por penalizar todos os assentados, mesmo aqueles que não sejam infratores. Dessa forma, ficam sem poder acessar créditos do Pronaf, entre outras linhas de financiamentos. Queremos que apenas os infratores sejam penalizados", publicou o parlamentar em sua rede social.

Zeca também apresentou demanda voltada à inserção do Pantanal nos debates socioambientais conduzidos pelo Ministério do Meio Ambiente. "Lutamos pela viabilização de recursos para atender o povo pantaneiro, sendo eles os ribeirinhos, quilombolas, indígenas e assentados rurais, de forma que sejam feitos investimentos em questões como abastecimento de água potável e implantação de energia solar nessas comunidades tradicionais da região pantaneira. A ministra Marina da Silva se mostrou sensível aos nossos pedidos e saímos otimistas do encontro", finalizou Zeca do PT.

Além de Zeca, participaram da agenda com a ministra Marina da Silva o deputado federal Vander Loubet, o coordenador de Apoio e Monitoramento de Propostas do Ministério de Desenvolvimento Agrário, Thiago Borges, o diretor-presidente da Agraer, Washington Willeman, e o secretário executivo Roberto Melo.