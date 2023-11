Em Dourados, governador Eduardo Riedel participa da entrega do novo hospital da Cassems

O governador Eduardo Riedel participou da cerimônia de entrega do novo hospital da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) em Dourados, realizada na noite desta quinta-feira (23). Inaugurado em 2004, o hospital de Dourados foi o primeiro da rede própria da Cassems, que atualmente tem dez unidades em todo o Estado, criada para atender os servidores estaduais conveniados de Mato Grosso do Sul.

"Para Dourados, e todo o Mato Grosso do Sul, um equipamento desta qualidade e porte, vai impactar na saúde desta região, na qualidade do atendimento. É para o servidor, familiares e também pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), e contribui para a estruturação da regionalização da saúde. Dourados vem recebendo importantes equipamentos. E a Cassems, com este hospital que é um dos mais modernos do Estado, dá uma grande contribuição para o sistema de saúde do Estado", disse o governador Eduardo Riedel.

A estrutura do Hospital Cassems de Dourados foi triplicada para proporcionar atendimento em casos de pequena, média e alta complexidade de qualidade para pacientes da segunda maior região do Estado.

"Temos três obras extremamente importantes para a região, que são o novo hospital da Cassems, o Hospital Regional que vamos inaugurar em breve e também o Hospital de Amor que teve a pedra fundamental lançada recentemente. Saúde é um dever da sociedade organizada", disse o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões.

O novo hospital possui 163 leitos, sendo 30 leitos de UTIs, clínica médica e cirúrgica, pediatria, oncologia e day clínica, com sete salas cirúrgicas, pronto atendimento, centros de diagnóstico, infusão e hemodiálise e atendimento em mais de 18 especialidades médicas.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destacou a parceria do Governo do Estado. "Nestes 22 anos de história da Cassems sempre tivemos o apoio do Governo do Estado. E agora, com o novo hospital, avançamos para atender pacientes de oncologia em um convênio com a prefeitura. Tudo isso é resultado de um trabalho coletivo".

Após a inauguração oficial, o pronto atendimento será ativado entre os dias 25 e 26 de novembro, e a partir do dia 27 de novembro, será iniciado o funcionamento do centro cirúrgico e dos novos leitos de UTIs.

O novo hospital Cassems de Dourados, além de ser o primeiro da rede hospitalar da Cassems, representa um marco para a saúde em Mato Grosso do Sul por diminuir o deslocamento de servidores públicos da região para outras cidades. Além de possibilitar aos beneficiários do município assistência à saúde de qualidade no interior do Estado.

"O hospital é referência em Dourados e na região do Conesul, uma macrorregião que tem 32 municípios com quase 1 milhão de habitantes", disse o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

Toda a obra foi executada com práticas sustentáveis, com objetivo de diminuir os impactos causados no meio ambiente. A unidade hospitalar tem estrutura metálica, que possibilita o melhor aproveitamento do espaço interno e aumento da área útil do novo Hospital Cassems de Dourados. Também foi pensado com conceitos modernos de hotelaria, que torna o ambiente mais confortável e acolhedor, e tecnologia de ponta, para atender os mais de 49 mil beneficiários Cassems da região da Grande Dourados.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS