Em encontro nacional, MS discute credibilidade, transparência e combate às fake news 

Com o objetivo de continuar melhorando o diálogo do Governo do Estado com a população, Mato Grosso do Sul participa do 3º Fórum Nacional das Secretarias de Comunicação, no Paraná.

Para o secretário-executivo de Comunicação de Mato Grosso do Sul, Frederico Fukagawa Hozano de Souza, o Tico, a participação do Estado é importante para aprimorar a transparência pública e a prestação de contas.

"Este é um momento de suma importância, pois os fóruns nos dão a oportunidade de promover um intercâmbio entre os secretários de comunicação de todo o Brasil e, com isso, otimizar as formas dos governos se comunicarem, serem mais transparentes e prestarem contas à população", disse.

Nesta edição, o encontro reúne representantes de 22 estados e do Distrito Federal tendo como principal tema o combate à desinformação.

Sobre isso, o secretário de comunicação de Mato Grosso do Sul disse que há vários operadores de fake news nas mídias sociais e os governos precisam ter preparo e estrutura para combater essa situação.

"Para enfrentar as fake news, as secretarias de comunicação precisam ser agências de notícias que repassam para a sociedade e para os veículos de comunicação a autoridade pública, credibilidade e transparência em seus propósitos e aqui conseguimos debater amplos mecanismos para isso", finalizou. Tico participa do fórum que teve início nesta segunda-feira (20) e prossegue na terça-feira (21).

