Em intercâmbio de boas práticas, gestores da Agepen visitam sistemas prisionais do MA e SC

Pautada na integração interinstitucional, representantes da Agepen/MS (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul) realizaram visitas técnicas nos sistemas penitenciários dos estados do Maranhão e Santa Catarina.

A comitiva foi formada pelo diretor-geral da Polícia Penal, Creone da Conceição Batista; o diretor de Operações, Raul Augusto Aparecido Sá Ramalho; e a gerente de Inteligência Penitenciária, Helaine Gomes da Silva Barros Ton.

Na última semana, os policiais penais conheceram de perto as peculiaridades de cada estado, bem como, o desenvolvimento de inteligência prisional, atividade laboral e aprimoramento do fundo rotativo.

Além da troca de experiências, as visitas têm como objetivo o intercâmbio de boas práticas e informações entre as diferentes esferas do sistema penitenciário contribuindo para a segurança pública interestadual.

Em Santa Catarina, estiveram no Complexo Penitenciário de Chapecó e foram recebidos por uma equipe de servidores da Superintendência Regional Oeste da Polícia Penal e do Núcleo Regional de Inteligência da Região Oeste da Diretoria de Inteligência e Informação.

O diretor-geral da Polícia Penal de MS, Creone da Conceição Batista, destacou a importância dessa troca para o aprimoramento das instituições envolvidas. "Conhecemos, de perto, a estrutura de empresas que se instalam dentro do complexo e absorvem grande parte da mão de obra dos detentos, isso colabora para a segurança como um todo, uma vez que contribui para a saúde física e mental dos apenados. Além disso, foi muito construtivo conhecer o fundo rotativo já em pleno funcionamento e os avanços que proporciona", afirmou.

Já no Maranhão, os policiais penais foram à Sede Administrativa da Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), onde se reuniram com o secretário Murilo Andrade de Oliveira.

Em seguida, conheceram as instalações e projetos desenvolvidos na Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado, bem como, a Supervisão de Circuito Fechado de Televisão, dentre outros.

Para Helaine Ton, é de extrema importância o intercâmbio realizado entre os Estados da Federação, visto que o objetivo é o mesmo em todo Sistema Prisional Brasileiro, buscar ações estratégicas para o combate ao crime organizado e contribuições de outros Estados relacionados à área de inteligência penitenciária.

Conforme Raul Ramalho, as visitas foram muito oportunas para compartilhar experiências exitosas e dividir as adversidades também. "A partir desse diálogo, identificamos aspectos positivos também em nosso estado e pontos que podem ser aprimorados", destacou.

Ações como estas são incentivadas pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) na promoção da cooperação integrada entre os estados, com um dos principais enfoques sendo o combate ao crime organizado e a desarticulação tanto nas áreas de fronteira quanto nas cidades.

Tatyane Santinoni, Agepen/MS.

Fonte: Governo MS