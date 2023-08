Em MS, Flávio Dino e Simone Tebet lançam PAS e Pronasci de R$ 121 milhões

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, estará nesta 2ª feira (28.ago.23), às 11h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no evento de lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS) e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2) para Mato Grosso do Sul, com investimento total de R$ 121 milhões.

A solenidade contará com a presença do governador Eduardo Riedel (PSDB), bem como dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Na ocasião, os ministros do presidente Lula (PT), também participarão da entrega de 82 viaturas, pistolas e detectores de metais. Deve ser anunciada ainda, a construção de 4 unidades prisionais em MS.