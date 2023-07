Em MS, Lula cresce e Bolsonaro cai no "ranking" de influenciadores

As tradicionais flutuações no pensamento dos eleitores, especialmente quando se aproximam do momento de escolher seus candidatos, começam a aparecer agora em Mato Grosso do Sul, e com maior nitidez. A exemplo do que ocorre em outras unidades federativas, o Estado passa a experimentar uma mudança significativa no ranking dos mais influentes "cabos eleitorais" de luxo, que terão papel determinante na disputa das prefeituras em 2024.

Nas eleições municipais de 2016, o deputado federal Jair Bolsonaro já detinha um respeitável grau de influência junto aos eleitores no País e foi um dos fiéis da balança na vitória de várias candidaturas aliadas ao seu projeto de chegar à presidência. Na sucessão presidencial, em 2018, o fenômeno se confirmou e Bolsonaro tornou-se o chefe da nação. Assumiu a partir dali a representação nacional da oposição à esquerda, a Lula e ao PT, instalando cascata de polarização que desaguou em 2022.

A vitória de Lula não tirou Bolsonaro da cena política, mas lhe impôs o duro castigo do sereno, sem mandato e, pior, com seus direitos políticos suspensos. Ainda assim, ainda é um apoiador de efetivo alcance, porém já não dispõe da mesma inserção no imaginário eleitoral. Esta constatação pode ser verificada na recente pesquisa Ipems/Correio do Estado para saber quais os nomes de maior influência junto aos eleitores campograndenses. E as respostas indicam que o quadro sofreu alterações.

De acordo com o levantamento, realizado nos dias 18 e 19 deste mês, o ex-presidente segue liderando o ranking dos mais influentes. Está com 27,68%. No entanto, perdeu mais de oito pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, feita nos dias 30 e 31 de maio passado, quando alcançou 35,88%. Em contrapartida, o presidente petista agora é influente no voto de 22,53% dos eleitores de Campo Grande. Em comparação com o resultado de maio, Lula saltou mais de seis pontos percentuais, quando teve 16,43%.

Depois de Bolsonaro e Lula, quem aparece é a ex-senadora e ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB). Com 6,14%, ela é a terceira maior influenciadora de votos na Capital, à frente do governador Eduardo Riedel (5,73%), da senadora Tereza Cristina (4,83%), do senador Nelsinho Trad (4,09%) e do ex-governador Reinaldo Azambuja (341%).

A consulta ouviu 400 eleitores nas sete regiões urbanas da cidade. A margem de erro é 95% e o intervalo de confiança de 4,9 pontos porcentuais para mais ou para menos.

PRESENÇA

Deputado estadual Zeca do PT abraça o ministro Paulo Teixeira. Foto: Reprodução

Com apoio da militância e o "empurrão" incentivador do amigo e correligionário Lula, o deputado estadual e ex-governador Zeca do PT sente que sua pré-candidatura a prefeito ganha fôlego novo. A pesquisa Ipems/Correio do Estado permite deduzir que o crescimento da influência de Lula e de seu governo vem a ser das mais benéficas para o deputado petista, até porque na mesma consulta o instituto informou que Zeca figura nas preferências majoritárias das intenções de voto.