Em Naviraí, Governo de MS entrega Núcleo Regional de Medicina e anuncia ampliação do aeroporto

O Governo do Estado inaugurou o Núcleo Regional de Medicina Legal, em Naviraí, e anunciou nessa quarta-feira (10) a abertura da licitação para ampliação do aeroporto do município.

Com investimento de mais de R$ 1 milhão o núcleo vai contribuir para melhorar o atendimento na segurança pública em Naviraí, e municípios da região.

O governador em exercício, José Carlos Barbosa - Barbosinha - participou da entrega da obra e ressaltou a importância dos diversos investimentos do Governo do Estado.

"O Núcleo Regional de Medicina Legal tem a função de atender Naviraí e os municípios vizinhos de Iguatemi, Itaquiraí, Eldorado, Japorã e Mundo Novo. É um espaço adequado para realizar perícias", disse Barbosinha.

Governador em exercício Barbosinha cumpre série de agendas no interior de MS

O Núcleo Regional de Medicina Legal realiza perícias médico-legais, relativas à área criminal requisitadas pelas autoridades competentes, por intermédio de exames da área clínica médica.

A abertura da licitação para ampliar o aeroporto de Naviraí está prevista para ocorrer no dia 19 de janeiro, com mais de R$ 6 milhões em investimentos. "A cidade cresce, a região cresce. Precisamos preparar nossos municípios para o crescimento de Mato Grosso do Sul", disse Barbosinha.

Outro anúncio feito em Naviraí foi do investimento de aproximadamente R$ 6 milhões para a execução da etapa final da obra na EE Eurico Gaspar Dutra, que tem previsão de estar concluída para o início do ano letivo de 2024.

No saneamento básico, importante frente de trabalho é a execução de mais de 3,4 mil ligações domiciliares de esgoto, atuação da Sanesul e investimentos de mais de R$ 19,9 milhões.

"O Governo do Estado é municipalista e atuante em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O Núcleo Regional de Medicina Legal vai facilitar o trabalho da polícia. Temos obras para ligação de 3,5 mil moradias à rede de esgoto. E ainda a obra na Avenida Mato Grosso, fruto de parceria com o Governo do Estado", disse a prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos.

Naviraí tem ainda três pontes de concreto em execução, com investimentos da Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística), que ultrapassam R$ 3,9 milhões.

