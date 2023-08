Em nova parceria, prefeita lança obras benéficas a mais de 100 mil moradores e fortalece o turismo

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), acompanhada da senadora Tereza Cristina e do governador Eduardo Riedel, lançou na 2ª feira (14.ago.23) a obra de recapeamento da Avenida Duque de Caxias, com investimentos de R$ 16 milhões de recursos próprios, do Governo do Estado e com verbas viabilizadas pela bancada federal do Estado via Orçamento Geral da União.

“Cerca de 100 mil pessoas residem nessa região da nossa cidade, é a entrada do Pantanal e pretendemos revitalizar essa Avenida porque sabemos da importância do Pantanal para a nossa Capital. Quantos visitantes recepcionamos em um ano que percorrem o interior do nosso Estado passando pela nossa cidade, os moradores do interior também que passam por aqui, um dos acessos mais importantes da nossa cidade”, afirmou Adriane Lopes durante o evento, realizada em frente à Escola Municipal Frederico Soares, na Vila Popular.

Prefeita Adriane Lopes (PP), assina ordem de serviço de recapeamento da Avenida Duque de Caxias. Foto: Reprodução

O recapeamento da Avenida Duque de Caxias faz parte do calendário festivo dos 124 anos de Campo Grande. O projeto de execução de obras estruturantes da região do Imbirussu, receberá recursos de R$ 24,54 milhões em duas etapas.

Na primeira fase serão 6,3km de drenagem, 5,91 km de pavimentação, 3.44317 metros quadrados de restauração, 12.259,39 metros de guias e sarjetas, 13.782,13 metros quadrados de calçadas com acessibilidade, 3,15 km de ciclovia e sinalização vertical e horizontal.

Na segunda fase são 3,76 km de drenagem, 1,4 km de pavimentação, 2.948,11 metros de guias e sarjetas, 4.336,72 metros quadrados de calçadas com acessibilidade, 1,4 km de ciclovia e sinalização vertical e horizontal.

RECAPEAMENTO DA DUQUE DE CAXIAS

(14.ago.23) - A senadora pepista Tereza Cristina, Adriane Lopes e o governador Eduardo Riedel. Foto: Saul Schramm

O recapeamento da Avenida Duque de Caxias será executado em duas etapas, a primeira lançada nesta segunda-feira. A obra foi elogiada pelos presentes no evento.

“Quando estiver pronto, as pessoas, os turistas, que chegarem aqui vão dizer: olha que cidade bem cuidada”, disse a senadora Tereza Cristina. Ela destacou a determinação da gestão municipal em viabilizar obras reivindicadas pela população. “A Prefeitura está de parabéns pelas entregas que têm feito. É coisa de beija-flor, que de gota em gota, a gestão municipal está recuperando a dignidade das pessoas”.

“Essa obra vem sendo esperada pela população dessa região do Imbirussu há muito tempo. Isso com certeza será um cartão postal para a nossa Capital”, comentou o vereador Beto Avelar, falando em nome da Câmara Municipal de Campo Grande.

O líder comunitário da Vila Popular, José Gondin, presidente da União Municipal das Associações de Moradores, também destacou a importância dessa iniciativa. “Essa obra é um anseio do movimento comunitário e da população da região do Imbirussu, esperado há muitos anos, porque ela é a ligação do aeroporto com a entrada do Pantanal”, disse ele.

Filho do fundador da Vila Popular, Natalino Siqueira Pereira, de 61 anos, acompanhou o lançamento do recapeamento da Avenida Duque de Caxias. Ele conta que os pais José Pereira e Dalila Siqueira vieram de Corumbá para Campo Grande em 1963. Hoje, ele se diz feliz com a obra que vai beneficiar a entrada do Pantanal e ainda vai fortalecer o turismo da Capital. Ele lembra que com a Avenida revitalizada, o comércio da região também será fortalecido.

“Vai ser uma maravilha, vai ficar muito bom também para o comércio”, disse Natalino, ao se referir aos estabelecimentos comerciais instalados às margens da Avenida que dá acesso à Rodovia BR-262, que liga Campo Grande ao Pantanal.

O governador Eduardo Riedel, em seu discurso, se comprometeu a apoiar a Prefeitura da Capital na execução da segunda etapa do recapeamento da Avenida Duque de Caxias. “A Prefeitura lança um pacote de mais de R$ 500 milhões de investimentos, extremamente robusto para nossa Capital, e ficamos muito orgulhosos de poder participar com investimentos de recursos do governo estadual desse conjunto de ações que é para ajudar o município de Campo Grande”, afirmou Riedel.

“Lembro quando viemos para essa região com o Todos em Ação anotando tudo aquilo que os moradores daqui queriam. Tudo que estamos fazendo e entregando para a nossa cidade e essa região são os anseios da população”, concluiu a prefeita Adriane Lopes.