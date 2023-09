Em NY, Lula discute 'energias renováveis' com primeiro-ministro da Noruega

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve uma reunião bilateral, na 3ª feira (19.ago.23), com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, durante a 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

O principal evento anual da ONU começou pela manhã, com um discurso do presidente do Brasil.

Os líderes dicutiram temas como o financiamento ambiental e investimentos em fontes de energia renováveis.

A Noruega é um dos principais investidores estrangeiros do Fundo Amazônia, juntamente com a Alemanha, e voltou a liberar verbas para projetos na região no início deste ano. O premiê norueguês também comentou sobre a importância da Presidência brasileira no G20.

As relações bilaterais entre Brasil e Noruega têm se intensificado nos últimos anos. Os países mantêm parcerias nas áreas de energia, ciência, tecnologia, educação e meio ambiente.

Dentre os acordos em vigor, destacam-se iniciativas bilaterais em temas como pesquisa e desenvolvimento no setor de petróleo e gás, aquicultura e recursos pesqueiros, cooperação econômica, tributação, cooperação entre administrações aduaneiras e mobilidade acadêmica.

Em 2022, o volume comercial entre os dois países foi de US$ 2,35 bilhões, com o Brasil tendo exportado US$ 1,35 bilhão, especialmente alumínio e soja, e importado US$ 1 bilhão, principalmente adubos e fertilizantes.