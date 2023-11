Empresas receberão benefícios por incentivo a bons condutores

A Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) estabeleceu o programa Parceiros do Bom Condutor, que apoia empresas e instituições a oferecer incentivos a condutores cadastrados no programa Bom Condutor.

O programa voltado para empresas, instituído pela Portaria 1068/2023, estabelece que as interessadas em participar precisam comunicar a Senatran, por meio da conta gov.br. No site gov.br, a empresa interessada deverá logar com o e-CNPJ e preencher um cadastro com razão social, nome comercial, e-mail, número de telefone e informar o link onde estarão disponíveis as informações sobre os benefícios a serem ofertados.

Após análise, a empresa passa a constar na lista de benefícios do site da Senatran e no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Além disso, receberá o selo de Parceiro do Bom Condutor para divulgar em portais, redes sociais, aplicativos e nas ações promocionais da empresa ou instituição.

O Senatran publicou ainda a Portaria 1069/2023, que instituiu o grupo de trabalho para fomentar a adesão de órgãos e entidades do setor público e privado ao programa. "Editamos duas portarias: uma para deixar claro aos órgãos e empresas como podem participar ofertando benefícios e outra criando um grupo de trabalho para que possamos estimular que mais empresas ofertem benefícios", afirmou o secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, no momento do lançamento das portarias.

Benefícios aos condutores

O Bom Condutor nasceu com a intenção de oferecer descontos e isenção de taxas em serviços como estacionamento, tarifas de pedágio, locação de serviços e seguro para automóveis para condutores que não tiverem cometido infrações nos últimos 12 meses.

O diretor de Habilitação de Trânsito do Detran-MS, Luiz Fernando do Santos, explica que o Cadastro Positivo da CNH é um sistema de pontuação que registra o histórico de conduta de condutores com objetivo promover a educação no trânsito e incentivar a condução responsável. "Isso incentiva os condutores a adotarem um comportamento mais responsável que pode contribuir para redução do número de infrações, de acidentes e até mesmo de mortes nas vias públicas", explica Luiz Fernando.

Os condutores que quiserem aderir ao cadastro positivo podem acessar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), no link condutor.

Emmanuelly Castro, Detran-MS

Foto destaque: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS