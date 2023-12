Enfermagem do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul solicita apoio da ALEMS

A manifestação externa na tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) durante a sessão ordinária desta quarta-feira (13) foi do vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de Mato Grosso do Sul (SINTSS-MS), Ricardo Alexandre Correa Bueno, a convite da deputada estadual Gleice Jane (PT).

Ricardo Bueno agradeceu o espaço concedido pela Casa de Leis. "Agradeço pela concessão da palavra. Peço o apoio dos parlamentares em relação a qualquer documento que venha a ser votado nesta Casa. Eu falo hoje em defesa de uma categoria uma categoria que representa 45% do efetivo daquele hospital e com o concurso pode chegar a 50%. Não há democracia em debates no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul [HRMS]. A enfermagem era muito importante na pandemia. E hoje é usado um parecer do Conselho Regional de Medicina [CRM] alegando que todos são ligados a ele, entretanto uma lei também respalda o enfermeiro, legalizando que ele pode ser também o responsável técnico. Todos têm responsabilidade técnica, não entendo qual foi problema judicial. Peço o apoio desta Casa de Leis para ser instituído um conselho administrativo, que fica acima da direção, para que não chegue nenhuma mudança que não passe por esse conselho, que deveria ser instituído desde 2010", relatou.

"Queremos que as coisas sejam construídas em diálogo, existem as mudanças em nomenclaturas, o que não pode é fazer as coisas sem fazer debate, todo mundo aplaudiu a enfermagem na pandemia e a gente não conseguiu ver esse documento, para fazer um debate e possíveis alterações. esses documentos. Não mande para essa casa sem que haja um consenso, o que estão fazendo hoje no nosso entendimento, que pode mudar, desde que haja um debate salutar sobre o assunto", disse.

A deputada Gleice Jane (PT) destacou a relevância do debate. "Acho importante esse debate sobretudo sobre a valorização da categoria da enfermagem e comecei a conhecer e aprender muito quando militava no movimento dos estudantes Um trabalho muito importante pois cuida da saúde das outras pessoas, fizemos uma indicação para que a diretora presidente do hospital regional que reconsidere a nova organização, pois percebi como paciente a importância da enfermagem no processo, que estão em contato direto com o paciente, fortalecer a enfermagem é fortalecer um serviço de saúde pública em benefício da população. Também apresentamos hoje uma moção de apoio ao Sintss", relatou.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS