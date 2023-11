Erney Barbosa retorna ao PT e reforça o partido em Jardim

Depois de participar de outra legenda, o ex-vereador e ex-prefeito de Jardim, Erney Cunha Bazzano Barbosa, volta a ser militante do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul. Ele já vinha sendo provocado por antigos companheiros para filiar-se novamente, mas foram três lideranças e amigos que fizeram os convites determinantes para sua decisão: o deputado federal Vander Loubet, o ex-governador e deputado estadual Zeca do PT e o Coordenador-Geral de Apoio e Monitoramento de Propostas, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Thiago de Oliveira Borges.

Erney Barbosa assegura estar com um entusiasmo ainda maior para cumprir as tarefas que lhe forem delegadas e contribuir com a reconstrução do PT no município, prestigiando o trabalho dos antigos companheiros e atraindo novas lideranças. "Poderemos ser, novamente, a principal força da política jardinense", enfatiza.

Ele se diz grato ao círculo de amizades que construiu em sua trajetória e destaca também a importância de ser chamado por Vander Loubet, Zeca e Thiago Borges, um dos assessores da gestão estratégica do ministro Paulo Teixeira, titular do MDA. "O Zeca e o Vander já vinham fazendo muito pelo Estado. Agora, com o Thiago Borges ao lado do ministro Paulo Teixeira e o presidente Lula liderando as transformações no País, essas contribuições ao Mato Grosso do Sul serão muito maiores e mais amplas", aposta Erney.

Aos 44 anos, Erney já edificou uma sólida base política e social em Jardim. Foi vereador e vice-prefeito antes de conquistar nas urnas, em pleito suplementar no ano de 2013, a chefia do Executivo jardinense. Com ele, o PT fez seu primeiro prefeito na história do município, interrompendo várias décadas de domínio político-eleitoral das forças tradicionais.