Escola, obras de saneamento e asfalto são entregues pelo Governo de MS em Amambai

Com mais de R$ 16,9 milhões em investimentos em Amambai, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul entregou hoje (11) a obra da reforma geral da EE Coronel Felipe Brum, além da execução da rede coletora de esgoto e execução de pavimentação asfáltica e drenagem no município.

"Até o fim de 2026 todas as escolas estaduais vão estar reformadas, para proporcionar espaço adequado para o aprendizado dos nossos alunos", disse o governador em exercício, José Carlos Barbosa - Barbosinha.

A solenidade realizada em Amambai reuniu os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Hélio Peluffo (Seilog), Hélio Daher (SED), além de outras autoridades estaduais e municipais.

A unidade escolar recebeu mais de R$ 11,7 milhões para a reforma geral e mobiliário. A EE Felipe Brum é responsável pelo atendimento de 499 estudantes matriculados do 6º ao 9º do ensino fundamental integral e parcial.

A obra deixou a edificação adequada às normas de acessibilidade, proteção contra incêndio e pânico, descargas atmosféricas e vigilância sanitária. Também houve substituição de cobertura, revestimentos de pisos, paredes, esquadrias e ferragens, pintura geral interna e externa, adequação de calçadas internas e externas, serviços hidrossanitários e reforma da quadra.

Para preparar a unidade escolar para o início do ano letivo foram adquiridos aparelhos de ar-condicionado, mesas, gaveteiro, conjuntos escolares, tabletes, chromebook's, dentre outros.

"Em duas unidades escolares de Amambai o Governo do Estado investe R$ 20 milhões na reforma completa. E que esta obfa entegue seja símbolo da aprendizagem, que é o mais importante", disse o secretário Hélio Daher (SED).

Saneamento básico

O Governo do Estado, por meio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), investiu mais de R$ 2,7 milhões na execução de obras de ampliação da rede de esgoto em Amambai, por meio do programa 'Avançar Cidades'.

Os serviços entregues envolveram a implantação de 17.885,32 metros de rede coletora e 651 ligações de esgoto doméstico.

Com uma gestão municipalista, que ajuda e contribui com o desenvolvimento das cidades, o Governo do Estado inaugurou mais uma obra de infraestrutura urbana no interior.

Em Amambai, recursos estaduais de R$ 2,4 milhões garantiram a restauração asfáltica e drenagem de águas pluviais de vias públicas no Residencial Pôr do Sol II.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: João Garrigó

Fonte: Governo MS