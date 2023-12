Escolas públicas são destaque em concurso de redação da ALEMS

Trinta redações finalistas do 1º Concurso Estadual de Redação (CER), promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), foram escritas por estudantes das escolas públicas do Estado. De acordo com a comissão organizadora, 57% das redações inscritas foram da Capital e 43% do interior, sendo 25% das escolas particulares e 75% das escolas públicas. A média geral conquistada das 40 redações finalistas foi de 8,89. Outro destaque do concurso foi a participação feminina - as três primeiras colocadas são meninas.

Com a temática Cidadania alinhada aos 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) - Agenda 2030, os estudantes finalistas foram premiados na tarde desta terça-feira (12) no Plenário Deputado Júlio Maia, no Legislativo Estadual. Representante do município de São Gabriel do Oeste-MS, a estudante do segundo ano do Ensino Médio, Giovana Simonato, 16 anos, da Fundação Educacional Cristo Rei, conquistou o primeiro lugar.

A jovem, que pretende se formar em Medicina, disse que não esperava ter ganhado, mas está muito orgulhosa. "Eu sei que eu sou capaz e tinha uma expectativa alta, mas, em primeiro lugar, não passou pela minha cabeça porque eu tenho noção que todos os finalistas são tão capazes quanto eu. Eu procurei me orientar com a minha professora de redação e sem ela, a Eunice, não chegaria aqui de jeito nenhum. E eu fui em busca de repertório, de estudos que eu já tive, de livros que eu já usei, inclusive Carolina Maria de Jesus, que a minha professora recomendou e eu citei na minha redação", explicou a jovem estudante. Citando uma autora mulher, ela também ressaltou que a educação é sinônimo de empoderamento feminino. "Então, como mulher é muito importante essa representatividade, eu me sinto muito honrada de estar aqui ganhando o concurso. E Carolina Maria de Jesus foi uma das minhas paixões na literatura, justamente por ela apresentar a zona periférica de São Paulo de uma maneira realista. Sem colocar em um palco de posicionamento de alguém que está se sentindo reprimido, mas mostrando a realidade dessa situação", explicou Giovana Simonato.

As inscrições começaram em agosto com a adesão de 198 escolas, participação de 47 mil alunos e 63 municípios. O concurso envolveu 300 professores orientadores, 50 pessoas na coordenação. na fase semi-final, 106 escolas foram classificadas e na fase final, 40 escolas foram finalistas oriundas de 13 municípios e 40 alunos finalistas. Confira os vencedores do 1º Concurso Estadual de Redação promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet aqui.

O evento foi iniciado com a apresentação da Banda de Música do Instituto Manoel Bonifácio, sob a regência do Maestro Nilson Almiro Marques no saguão do Palácio Guaicurus. Em seguida, no Plenário, após a composição da mesa de Autoridades, alunos finalistas foram chamados em ordem alfabética de município representante. Para cada município, um estudante conduziu a Bandeira até o centro do Plenário.



Gerson Claro pontuou a representatividade do concurso para a Educação do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro (PP), pontuou a contribuição, durante este ano, para que a ALEMS estivesse presente na educação do Estado. "Cumprimento a todos, especialmente cumprimento os alunos que nos deram a alegria de participar neste período desenvolvendo uma redação e pensando num país mais justo e solidário, reforçando os temas vinculados à sustentabilidade, cidadania e desenvolvimento, trabalhados com maestria pela Escola da Legislativo. Uma contribuição ímpar, onde a Assembleia Legislativa esteve presente nas escolas e universidades debatendo assuntos que envolvem essa questão do Legislativo no Brasil. Temos conversado muito e a dinâmica implementada neste ano na Escola já começa a esboçar mais atividades para o próximo ano, com parcerias das secretarias de Educação, por meio da visitação de alunos especialmente do Ensino Médio, para que as pessoas tenham um relacionamento mais próximo com o Parlamento. Também temos a ideia de voltar com o Parlamento Jovem para refletir políticas públicas que influenciam a vida das pessoas", argumenta. O parlamentar evidenciou o crescimento que este momento representa para a educação de Mato Grosso do Sul. "É um orgulho para nós vivermos esse momento, seja na sua casa ou na sua sala de aula para pensar e produzir sobre um tema. Com certeza esse aluno cresceu junto conosco e com nosso Estado. Em nome dos 24 deputados da Assembleia Legislativa agradecemos a todos os professores, as equipes das escolas, os estudantes, os servidores do Legislativo e os parceiros, que tocaram esse projeto com muito carinho", finalizou.

Em seguida, o parlamentar passou a condução dos trabalhos à presidente da Escola do Legislativo, deputada Mara Caseiro (PSDB), que continuou a cerimônia. A deputada enfatizou a proposta de aproximar a população jovem no engajamento do processo político e de cidadania, por meio das práticas da leitura e escrita. "É um momento muito importante para a educação do Estado de Mato Grosso do Sul, pois a Casa de Leis, em parceria com a Escola Legislativa, traz esse estímulo à escrita, à criatividade e à leitura dos nossos alunos. Quando tivemos a ideia, o nosso presidente do Parlamento, Gerson Claro, imediatamente entendeu a importância de realizarmos esse 1º Concurso de Redação da Escola Legislativa. Então reunimos vários parceiros e culminou neste grande evento, onde tivemos pelo menos 63 municípios participando e o processo de escolha de finalização em um total de 106 redações. Destas, 40 são premiadas nesta solenidade, pois representam as melhores escritas, ideias e criatividades. Agradecemos os parceiros, as comissões avaliadora e julgadora, que foram profissionais muito preparados e que nos ajudaram a concluir esse tão importante concurso de redação", destacou. A parlamentar colocou que há o anseio da continuidade deste projeto e a possibilidade de aumentar o público-alvo. "Conversamos com o presidente do Legislativo e nossa secretaria de Educação, para que no próximo ano possamos, além do Ensino Médio, estender o concurso para o Ensino Fundamental", revelou Mara Caseiro.

Para o secretário de Estado de Educação, professor Hélio Queiroz Daher, a proposta da Assembleia Legislativa surpreendeu pelo envolvimento com a educação. "Um concurso de redação é comum nas nossas redes, mas não com essa magnitude de envolver uma Assembleia Legislativa. Então quando a ALEMS observou esse ponto e nos procurou, nós ficamos muito contentes e orgulhosos desta contribuição no desenvolvimento da educação do Estado. Estamos com muita expectativa, pois é o primeiro ano e já combinamos para os próximos que participaremos também com o Ensino Fundamental, outra parte importante da educação pública e privada", comentou. Ele também mostrou a importância do Ensino Médio debater e desenvolver a leitura e a escrita. "É um grande ganho a Casa de Leis, que representa o corpo do Mato Grosso do Sul, através da Escola do Legislativo, se preocupar com o futuro e a educação da população, e se dispor a trazer uma discussão ao propor a temática da cidadania com foco nos 17 ODS, envolvendo a leitura e a escrita, e ainda aproximando o estudante do Parlamento, formando uma consciência cidadã e política. É muito importante, porque é necessário o Ensino Médio discutir cidadania, para que eles conheçam quais são as grandes metas do mundo quando se fala de sustentabilidade, de ética e do desenvolvimento do ser humano. Além de tudo, foi desenvolvida a capacidade da leitura, interpretação e escrita dos nossos estudantes, que é um grande desafio pra escola pública trabalhar a produção de texto", elencou o secretário.

O concurso foi realizado de acordo com o edital e passou por algumas etapas, como adesão das escolas, escolha da melhor redação por suas escolas, envio da redação vencedora, correção das redações e escolha das 40 melhores pela banca avaliadora, além da premiação, realizada nesta tarde. O público-alvo do concurso foram estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio das escolas públicas e particulares de Mato Grosso do Sul. As redações observaram as instruções citadas no regulamento do certame. Cada participante inscreveu apenas uma redação inédita, de autoria própria, com texto dissertativo/argumentativo, de autoria própria e individual, não sendo permitida cópia ou plágio, nem co-autoria. Conforme a comissão organizadora, das 106 redações inscrita, 40 passaram para a última fase do concurso.

No momento das homenagens, a deputada estadual Mara Caseiro fez a entrega do Certificado de Participação aos integrantes da comissão avaliadora do concurso e Moção de Congratulação aos professores e ao diretor presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes Monteiro.



Marlene considera esse momento muito especial para a Escola

A presidente do Conselho Fiscal da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, presidente de honra da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, e secretária de Recursos Humanos da ALEMS, Marlene Figueira da Silva, "Apesar dos vinte anos de existência da nossa Escola do Legislativo, é a primeira vez que temos o concurso dessa envergadura. É motivo de muito orgulho, porque quando iniciamos um trabalho, queremos ver essa ação ser prolongada e atingir o objetivo. Então eu vejo que a nossa Escola está atingindo o objetivo, pois está trazendo conhecimento não só para os nossos servidores e para os nossos parlamentares, mas também para a nossa comunidade. Mato Grosso do Sul está de parabéns com a atuação da nossa Escola do Legislativo", enalteceu Marlene Figueira da Silva.

Presente na solenidade, o deputado estadual Junior Mochi (MDB), parabenizou os alunos e os envolvidos no certame, destacando a transformação por meio da educação. "Quero saudar de modo especial às escolas que aderiram a este concurso e quero me ater aos nossos alunos. Tudo na vida depende de decisões e atitudes e nada na vida acontece sem que antes tenha sido precedido de um desejo ou de um sonho. Um sonho somado a uma ação tem a capacidade de transformar a realidade e o mundo. Então o desejo e a vontade de vocês de participar já representam o quanto são vitoriosos. Cabe a cada um de nós em especial, tomar para si esse protagonismo da sua história e transformar a nossa realidade para melhor. O mundo está em nossas mãos e temos a responsabilidade pessoal de fazermos a nossa parte para construir um mundo que sonhamos e que queremos, e acima de tudo, que merecemos", colocou Junior Mochi.

Em seguida as Escolas e os estudantes foram premiados. Os alunos classificados de primeiro a terceiro lugar receberam a seguinte premiação: 1º lugar: certificado de participação, um celular e um kindle; 2º lugar: certificado de participação, um notebook e um kindle; 3º lugar: certificado de participação, um tablet e um kindle; alunos até o 30º lugar também receberão o kindle, além do certificado com mérito legislativo. As escolas vencedoras receberam os prêmios: 1º lugar: certificado de participação e R$ 10 mil; 2º lugar: certificado de participação e R$ 7 mil e 3º lugar: certificado de participação e R$ 5 mil.

Conforme a deputada estadual Mara Caseiro, será lançado um ebook, com todas as redações finalistas, pela secretaria de Estado de Educação. "Ainda teremos uma noite de autógrafos quando lançarmos o concurso do próximo ano", apresentou a parlamentar.

Estavam presentes à solenidade de premiação, além do presidente da ALEMS, deputado estadual Gerson Claro, da presidente da Escola do Legislativo, deputada Mara Caseiro (PSDB), o deputado estadual Junior Mochi (MDB), o secretário de Estado de Educação, professor Hélio Queiroz Daher, representando o Governo do Estado, a diretora do Departamento de Gestão Documental e Memória, representando o Tribunal de Justiça do MS, professora Zeli Paim de Menezes Vasques, o prefeito de São Gabriel do Oeste-MS, Jeferson Luiz Tomazini, a secretária-adjunta da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Viviane Luiza da Silva, a presidente do Conselho Fiscal da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas e Secretária de Recursos Humanos da ALEMS, Marlene Figueira da Silva, o representante da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Presidência da República, Marcos Rocha Martins da Silva.

São parceiras do concurso as seguintes instituições: Secretaria de Estado de Educação; Energisa; Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL); Universidade Católica Dom Bosco (UCDB); Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS); Conselho Estadual de Educação; Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul); Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Educação Básica do Estado (FADEB-MS); União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul (UCV-MS) e Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul (SINEPE-MS).

Fonte: Assembleia Legislativa de MS