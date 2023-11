Escritor Stefano Volp é o entrevistado do programa Trilha de Letras

Em mais uma entrevista inédita do Trilha de Letras, produção semanal da TV Brasil, a apresentadora Eliana Alves Cruz recebe nesta quarta-feira (22), às 22h, o escritor, tradutor e roteirista capixaba Stefano Volp, para falar sobre Nunca Vi a Chuva, seu livro mais recente, que conta a história de um jovem em sua jornada de autodescoberta no interior do Rio de Janeiro e aborda temas como depressão e suicídio. Ele fala ainda sobre a importância da identificação dos leitores com a trama: "Tudo isso tem sido um aprendizado pra mim. Muito forte lidar com esses jovens que dizem: 'eu tenho a mesma coisa que esse personagem'".

Em um papo descontraído, Stefano Volp aborda também diversos outros assuntos. Dentre eles, a literatura Young Adult, voltada para jovens adultos, sua formação familiar no subúrbio do Rio de Janeiro e a influência em sua produção artística. "Quando eu era mais jovem e lia, eu tinha muita dificuldade de me encontrar nos personagens. Então, hoje, quando eu escolho um protagonista LGBT, por exemplo, é pra mim uma pequena revolução, pois eu não encontrava esses personagens quando lia", comenta.

Ele conta sobre o sonho de se tornar escritor por não conhecer nenhum autor que se parecesse com ele. "Quando eu finalmente tenho a caneta ou o teclado na mão, é muito natural. Eu quero escrever para que o jovem não passe pelo mesmo problema que eu. Que ele se encontre no livro que ele pegar pra ler", afirma.

Stefano Volp é conhecido também por suas traduções, como a autobiografia de Agatha Christie. Para ele, o trabalho é quase uma reescrita de um livro. "Você corre o risco de não dizer o que aquela pessoa disse. Então, você tem que estabelecer um compromisso com o autor de dizer exatamente o que ele disse."

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora do programa que entrou no ar em abril de 2017. Nesta temporada, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro.

A TV Brasil já produziu três temporadas do programa e recebeu mais de 200 convidados nacionais e estrangeiros. As duas primeiras temporadas foram apresentadas pelo escritor Raphael Montes. A terceira, por Katy Navarro, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A jornalista, escritora e roteirista Eliana Alves Cruz assume a quarta temporada, que também ganha uma versão na Rádio MEC.

A produção exibida pelo canal público às quartas, às 22h, tem horário alternativo aos domingos, às 23h. O Trilha de Letras ainda vai ao ar nas madrugadas de quarta para quinta e de domingo para segunda, na telinha. Já na programação da Rádio MEC, o conteúdo é apresentado às quartas, às 23h.

Fonte: EBC GERAL