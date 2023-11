ESMP-MS e ATREA proporcionam capacitação sobre compras públicas a servidores do MPMS

A Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (ESMP-MS), em parceria com a Academia de Treinamento e Ensino Avançado (ATREA), proporcionou 20 vagas gratuitas aos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul para a participação no Seminário Nacional de Compras Públicas (Senacop 2023), evento realizado entre os dias 20 e 22/11, em Campo Grande/MS.

O seminário contribuiu para o aperfeiçoamento dos servidores na temática do desenvolvimento de atribuições, proporcionando aos participantes a capacitação na adoção de decisões técnicas e juridicamente corretas, que sejam sustentáveis perante os órgãos de controle, bem como a atualização e consolidação da Nova Lei de Licitações.

Além do treinamento prático, os profissionais inscritos contaram com a presença dos mais renomados profissionais do país, promovendo a interação entre agentes e a troca de experiências.

O evento

O Senacop 2023 ocorreu na capital sul-mato-grossense nos dias 20, 21 e 22/11 no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, onde foram realizados palestras, workshops e rodas de discussão, pensando em um ambiente dinâmico e propício para a troca de conhecimentos.

O público-alvo foi composto por agentes públicos em geral, que atuam nas áreas de licitação, jurídica, orçamentária e patrimonial, além de profissionais e estudantes de direito, administração, economia, contabilidade e engenharia, entre outros profissionais da administração pública.

Texto: Luana Souza/Estagiária de Pós-Graduação em Jornalismo com supervisão de Ana Carolina Vasques/Jornalista - Assecom MPMS

Fonte: Ministério Publico MS