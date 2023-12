Essequibo: Lula convoca Mauro Vieira para analisar crise

Marcelo Camargo/Agência Brasil - 23/11/2023 Ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou nesta terça-feira (6) o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para analisar a crise entre Venezuela e Guiana pelo controle do território do Essequibo.

Lula deve se reunir no Rio de Janeiro com Vieira e o assessor especial de assuntos internacionais, Celso Amorim, para tratar da tensão entre esses países que fazem fronteira com o estado de Roraima, na região amazônica.

No entanto, o chanceler disse nesta quarta-feira (6), ao chegar à reunião do Conselho do Mercosul no Museu do Amanhã, no Rio, que não vê "risco" iminente de guerra entre Venezuela e Guiana.

Já o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou: "nossas fronteiras estão garantidas, não vamos permitir (tropas venezuelanas passando pelo Brasil para atacar a Guiana), isso eu asseguro".

O ministro determinou o envio de veículos blindados para reforçar a segurança na região da tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana.

No último domingo (3), o presidente Nicolás Maduro convocou um referendo popular que defendeu a soberania venezuelana sobre esse território com grandes reservas de petróleo e rico em minerais.

O tema Essequibo pode ser discutido pelo Brasil ou por outros países nesta quinta-feira (7) na cúpula dos presidentes do Mercosul, segundo uma fonte da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados consultada pela ANSA.

Fonte: Nacional