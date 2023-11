Estado tem aumento na geração de empregos em outubro com 2.265 vagas abertas

Em outubro foram criados 2.265 postos de trabalho com carteira assinada em Mato Grosso do Sul. O volume é 26% superior ao mesmo mês do ano passado, que somou 1.793 vagas. Os dados são da Carta de Conjuntura da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação) com base no Caged (Cadastro Geral de Emprego e Desemprego), do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), referentes a outubro de 2023.

No acumulado do ano, Mato Grosso do Sul criou 34.627 empregos formais, com destaque para os setores de Serviços (12.333), Agropecuária (6.076), Indústria (5.839 a mais) e Construção (5.645) e Comércio (4.734). Em termos de ranking nacional, o Estado ficou em 15º na abertura de novas vagas no acumulado do ano de 2023. Já no acumulado em doze meses, o saldo é de 29.525 de vagas formais criadas.

A análise por grau de instrução revela que a grande maioria dos empregos criados no acumulado do ano de 2023, se destinou a trabalhadores da produção de bens e serviços industriais, o que corresponde aproximadamente 31,01% do total gerado. Seguido pelos trabalhadores dos serviços, vendedores do comercio em lojas e mercado 23,52% do total gerado.

"Os números do Caged são positivos, pois demonstram crescimento no saldo em relação ao mesmo mês do ano passado. A análise que fazemos é que existe uma atração de investimentos e uma geração de oportunidades de emprego, o que traz maior dinamismo econômico ao MS, mais renda para população. Isso tem afetado o saldo positivo principalmente no setor de serviços", destacou o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc, Bruno Bastos Gouveia.

Ele avalia que existe grande demanda no setor de serviços, principalmente nos segmentos de limpeza, transporte e armazenagem. "Precisamos destacar também o avanço dos índices de emprego da Capital no comércio dada a maior renda da população o que provoca um aquecimento no varejo", salientou.

Para garantir a qualificação desta mão-de-obra, o secretário-executivo ressaltou que o Governo está com o programa MS Qualifica ofertando vários cursos de capacitação. "Temos expectativa de continuar neste ritmo de crescimento na atividade econômica e na geração de emprego. Estamos executando o MS Qualifica, parceria entre a Semadesc e a Funtrab, que oferece uma lista de cursos de qualificação para preencher estas vagas", concluiu.

Municípios

O município de Campo Grande apresentou o melhor resultado com geração de 7.978 empregos formais, enquanto que os piores resultados foram para Selvíria e Taquarussu, que perderam 14 vagas no acumulado do ano de 2023.

