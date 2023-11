Estudantes de Aparecida do Taboado visitam o Poder Legislativo

Quatro escolas do município de Aparecida do Taboado marcaram presença na sede da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) na manhã desta terça-feira (21). Os alunos fazem parte da comitiva do Projeto "Câmara Vai à Escola", que tem como objetivo proporcionar aos estudantes o conhecimento das instituições públicas e seu funcionamento.

Ainda durante a visita, os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio conheceram parte da estrutura, objetos históricos, galeria de fotos e puderam participar de parte da sessão plenária. O deputado Lídio Lopes (Patriota) propôs a visita guiada ao Parlamento, juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, o vereador Jucleber Queiroz (PTB). "Receber nossos alunos é motivo de alegria e, juntos com a Câmara, colaboramos para o conhecimento de todos sobre o funcionamento das instituições, não apenas da Assembleia como também do Tribunal de Contas", destacou deputado Lídio.

Participaram da visita alunos de três escolas estaduais: Georgina de Oliveira da Rocha, Frei Vital de Garibaldi, Ernesto Rodrigues e, ainda, a escola do Sesi/Senai daquele município. O professor e coordenador de Práticas Inovadoras que acompanhou a visita, Manoel Alves Neto, acredita que o projeto desenvolvido pela Câmara, aproxima não apenas o estudante mais toda a comunidade escolar. "O jovem precisa de uma iniciação política correta e positiva e, este contato, é capaz de proporcionar a todos esse conhecimento".

O estudante de 17 anos do Ensino Médio, Ítalo Gomes, concedeu entrevista para a equipe de comunicação da Casa de Leis e acrescentou que o futuro político do Estado está entre a juventude. "Somos o futuro político e estar aqui nesta visita é muito importante para todos os jovens. Conhecer como estão atuando e participar aqui nos motiva ainda mais a seguir a vida pública", enfatizou Ítalo.

Visita institucional

A visita guiada pelas instalações do Poder Legislativo é um serviço importante para as instituições de educação do Estado do Mato Grosso do Sul. Para agendar, é necessário entrar em contato com a Gerência de Cerimonial, pelo telefone (67) 3389-6359.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS