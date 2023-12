Evento da Sead reúne terceiro setor com foco na captação de recursos privados

Dirigentes e técnicos das OSC's (Organizações da Sociedade Civil) têm a oportunidade, em evento nesta quarta-feira (6), de aprimorarem seus conhecimentos na captação de recursos privados. Com início às 7h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, o "5° Fórum Estadual do Terceiro Setor" promovido pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) recebe inscrições neste link. As vagas são limitadas.

A Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Sead, por meio da Sutes (Superintendência do Terceiro Setor) é quem organiza o Fórum. A captação de recursos, conforme informações da Sutes, é uma necessidade permanente e deve ocorrer de forma eficiente e constante, permitindo desta forma, a previsibilidade financeira e a garantia da continuidade das ações do Terceiro Setor.

"É uma importante ação e que vem ao encontro das necessidades das OSC's de nosso Estado. Apoiamos e vamos intensificar ainda mais as instituições de Mato Grosso do Sul que prestam importantes e sérios trabalhos para toda a nossa sociedade", reforçou a titular da Sead, Patrícia Cozzolino.

Objetivo da ação, além de fortalecer a autonomia financeira do terceiro setor em todo o território sul-mato-grossense, é compreender o cenário atual da saúde financeira das OSC´s (Organizações da Sociedade Civil), fomentando debates e discussões a respeito da sustentabilidade do terceiro setor e ainda potencializar o acesso das OSC's junto aos parceiros apresentados.

Na programação do evento constam palestras e debates com parceiros como o Sebrae/MS e o CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e o Corecon (Conselho Regional de Economia).

O evento é voltado para todo o Terceiro Setor incluindo presidentes, técnicos, gestores, público em geral que discute essa política. Técnicos da administração municipal, dos 79 municípios do Estado também podem se inscrever. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone: 3318-4178.

Serviço

Evento: 5° Fórum Estadual do Terceiro Setor

Data: 6 de dezembro, das 7h30 às 17h30

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, na Capital

Inscrições: http://bit.ly/inscricao-5-forum

Leomar Alves Rosa, Comunicação Sead

Foto: Bruno Rezende/Arquivo

Fonte: Governo MS