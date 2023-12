Evento virtual nesta sexta-feira marca etapa da 3° edição do Prêmio Mariluce Bittar

Profissionais e gestores do SUS (Sistema Único de Assistência Social) de todo o Estado acompanham nesta sexta-feira (1) as apresentações orais das práticas exitosas concorrentes ao Prêmio Mariluce Bittar, em sua terceira edição. A transmissão on-line, por meio do canal da Escola do SUAS/MS no Youtube, é uma para reconhecer e valorizar o trabalho desenvolvido na área, promovendo a troca de experiências e a disseminação de boas práticas.

Para acompanhar as apresentações é só acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=nj2iffgs1Q4, período matutino e no período vespertino, https://www.youtube.com/watch?v=HWPD4N5dlVI.

O Prêmio Mariluce Bittar, desenvolvido pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), assume papel de ferramenta de estímulo à valorização dos profissionais do SUAS, destacando práticas inovadoras que buscam incessantemente a qualificação dos serviços e programas implementados no sistema.

Entre as práticas que serão apresentadas, destacam-se as seguintes na categoria Serviços Socioassistenciais: Programa bombeiros do amanhã e unidade de acolhimento do município de Anastácio; Jornal comuni-cras do município de Rio Brilhante e Ações do PAIF as famílias migrantes internacionais no território do CRAS Guanandi no município de Campo Grande.

Na categoria Benefícios e Programas Socioassistenciais, serão reconhecidas as seguintes práticas:" Viu no Whats?: Estratégias acessíveis de comunicação pública para beneficiários de Programas Sociais do município de Batayporã; Programa Nutri do município de Coxim e projeto inclusão e atualização cadastral de Grupos populacionais tradicionais e específicos com foco nas famílias pertencentes às Comunidades de Terreiro do município de Corumbá.

Na categoria Gestão do SUAS as práticas em destaque são: Percorrendo caminhos da implantação da Supervisão Técnica no SUAS/Campo Grande; A tecnologia da educação à distância impulsionando a oferta da educação permanente do SUAS no município de Dourados e mapeamento dos usuários do SUAS nos territórios administrados pelas equipes volantes CRAS Interlagos e CRAS Ruth Máximo Filgueiras no município de Três Lagoas.

Esse evento antecede a premiação, em dinheiro, no dia 11 de dezembro, de forma presencial, no auditório da OAB/MS, na Capital.

