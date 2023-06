Ex-procurador da Lava Jato, bolsonarista segue cassado por fraudes

O ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) segue cassado. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) negou um recurso do bolsonarista contra a decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo Toffoli, não houve “ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança ou da anualidade eleitoral” no julgamento do deputado no TSE.

Deltan não podia ser candidato, pois responde a processos administrativos por crimes cometidos à frente da extinta Operação Lava Jato. A federação Brasil da Esperança (PT-PC do B-PV) no Paraná e o Partido da Mobilização Nacional (PMN), enviou o pedido de cassação à Suprema Corte Eleitoral.

Os crimes cometidos pelo ex-procurador da República foram revelados pelo site The Intercept Brasil, por meio da divulgação de conteúdos com mensagens trocadas entre procuradores da força-tarefa da operação Lava Jato em Curitiba, e tramóias jurídicas articuladas por Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro, agora Senador, que também deve entrar no radar do TSE. A denúncia jornalística ficou conhecida como 'Vaza Jato'.

Para se livrar da impossibilidade de ser candidato, Deltan adiantou sua saída da procuradoria, para fugir da Lei da Ficha Limpa.

“Conclui-se, portanto, que a fraude, em suas variadas faces e matizes — seja na votação, na apuração, ou no registro de candidatura, atrelada à burla do regime de inelegibilidades subjacente à tutela dos valores preconizados pelo art. 14, § 9º, da Carta Magna —vem sendo discutida e enfrentada nas lides eleitorais com vistas a manter e resguardar a legitimidade, a normalidade, a moralidade e a higidez da competição eleitoral”, diz trecho do voto. Eis a íntegra.

No início do mês, o ministro, que é relator da petição na Suprema Corte, negou o pedido de liminar da defesa do ex-deputado. Agora, Toffoli negou o andamento da ação no STF.

Dallangol teve 344 mil votos nas eleições de 2022 que agora, por decisão da Corte Eleitoral, serão destinados ao seu partido, o Podemos.