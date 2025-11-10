Ex-secretários são condenados por irregularidades em contratos de R$ 372 milhões

A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou os ex-secretários municipais de Campo Grande João Antônio de Marco, Semy Alves Ferraz e Valtemir Alves de Brito, que estiveram à frente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seintrha), por improbidade administrativa em contratos de tapa-buracos firmados entre 2010 e 2015.

A decisão, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, atendeu a uma ação do Ministério Público Estadual (MPMS), que apontou falhas na fiscalização, execução e aditamento contratual, envolvendo valores que somam mais de R$ 372 milhões.

As irregularidades foram identificadas a partir de desdobramentos das operações Lama Asfáltica e Uragano, da Polícia Federal, que investigaram fraudes em obras públicas. Entre os problemas apontados estão a falta de documentos técnicos obrigatórios, ausência de comprovação dos serviços executados e falsificação de medições e relatórios técnicos por servidores municipais.

A empresa Enerpav G.S. Ltda., responsável pelos serviços, e seus sócios também foram condenados. Eles deverão devolver aos cofres públicos R$ 10.078.461,68, valor referente a pagamentos sem comprovação de execução, além de ficarem proibidos de contratar com o poder público por dez anos.

Os três ex-secretários e outros envolvidos, incluindo dois engenheiros fiscais da prefeitura e um engenheiro da empresa, receberam como penalidades a suspensão dos direitos políticos por cinco anos, multa civil proporcional ao dano causado e proibição de firmar contratos com o poder público por dez anos.

O juiz Eduardo Lacerda Trevisan ressaltou que, apesar de as licitações terem seguido os trâmites formais, os ex-gestores violaram princípios da administração pública ao autorizar pagamentos sem a devida comprovação.

O ex-prefeito arrolado na ação foi absolvido, com a justificativa de que não houve provas de conluio ou dolo, tampouco de participação direta nas irregularidades.