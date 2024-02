Familiar da ministra Marina Silva é executado a tiros

Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, sobrinho-neto da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi executado a tiros na tarde desta 3ª.feira (6.fev.24), em Rio Branco (AC).

Conforme apurado, o jovem foi executado com ao menos três tiros, depois de uma dupla de atiradores invadirem a casa em que Cauã vivia, na Rua Baguari, no Bairro Taquari, no Segundo Distrito da capital acreana.

Marina publicou uma mensagem lamentando a violência e perda de um integrante da sua família:

Com imenso pesar e dor, recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi assassinado nesta terça-feira (6/2) em Rio Branco, no Acre. Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país.… — Marina Silva (@MarinaSilva) February 7, 2024

Um vizinho ao imóvel viu a dupla suspeita fugindo em uma motocicleta: "Ouvi os tiros. Estava trabalhando quando ouvi o barulho, até achei que era o vizinho que trabalha em uma oficina. Olhei pra rua e vi dois caras de moto saindo em fuga. Deduzi que tinha acontecido alguma coisa", relatou a testemunha.

Além de Cauã, seu primo de 9 anos, estava na casa e saiu correndo ao ouvir os disparos. "Achamos ele no fundo do quintal assustado. Quando ouviu os tiros saiu correndo. Tiramos ele de lá, estava muito assustado. Os caras arrombaram a casa, entraram já sabendo onde ele (vítima) estava e não teve reação de nada", continuou o vizinho.

A testemunha relatou ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas que Cauã Silva morreu antes da chegada da equipe.

A área foi isolada pela Polícia Militar e as equipes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram local para fazer a perícia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.