Fazendo Arte tem sinal aberto da ALEMS, musicais, livros, cinema e animais exóticos  

Na última edição de 2023 do programa Fazendo Arte, que pode ser assistido na TV e YouTube da Casa de Leis, você confere detalhes a respeito do sinal aberto da TV e Rádio ALEMS, fica por dentro do universo dos musicais que vêm sendo realizados no Estado, acompanha homenagem a fotojornalistas estaduais, e também conhece iniciativas literárias que envolvem mulheres empreendedoras sul-mato-grossenses.

Curiosidades sobre o Biotério UCDB e o documentário 'A alma da nossa música', a respeito da influência musical paraguaia sobre a música sul-mato-grossense, também podem ser conferidas na atração ( assista clicando aqui ).

Em outubro, técnicos do Senado visitaram a ALEMS para conferir a instalação da estação de telecomunicação, construída no estacionamento da Casa de Leis, que vai garantir o sinal aberto da TV e Rádio do Legislativo. Esse é um momento bastante significativo para o Parlamento Estadual, principalmente para a Secretaria de Comunicação Institucional, e funcionários ligados a ela, afinal, as produções jornalísticas terão um alcance maior. A TV ALEMS pode ser assistida no canal 7.2 e a Rádio ALEMS pela frequência 105.5.



Já no início de setembro, por proposição do deputado Marcio Fernandes (MDB), foi realizada na ALEMS uma sessão solene para homenagear repórteres fotográficos com a entrega do diploma 'Valdenir Rezende'. O repórter fotográfico, que durante muito tempo trabalhou em veículos de comunicação de Mato Grosso do Sul, faleceu em 28 de fevereiro de 2021, aos 55 anos, em decorrência da Covid-19.

No fim de setembro, a ALEMS sediou o lançamento do livro 'Amigas de negócios', que une histórias de mulheres de diversos ramos de atuação, que hoje inspiram outras mulheres através de suas histórias de vida. É a terceira publicação de um projeto, que em breve pode se tornar coletânea.

E por falar em empreendedorismo feminino, o Fazendo Arte também aborda o livro 'As brokers', lançado em outubro pela editora Imeta, que narra a história de 23 corretoras de sucesso, sendo uma delas a campo-grandense Morgana Correia. Ao Fazendo Arte, ela conta mais a respeito dessa importante publicação.

Doutor em Literatura Dramática pela UFMS e professor de Teatro nos cursos de Teatro e Dança da UEMS, Fernandes Ferreira de Souza tem dirigido diversos musicais em Mato Grosso do Sul. Por meio do projeto de extensão 'Arrebol Cultural', existente desde 2010 no âmbito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, essas produções têm se difundido democraticamente. Dança, canto e interpretação, tudo num só espetáculo!

Ativo desde 2003, o Biotério da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) é um laboratório que cuida da manutenção de animais silvestres, visando à conscientização sobre a conservação de espécies e tráfico desses bichos. O Fazendo Arte mostra mais a respeito desse lugar tão importante.



Já o documentário 'A alma da nossa música Episódio 1: Marcelo Loureiro', dirigido pela jornalista, roteirista e diretora de audiovisual Ana Carla Loureiro, estreou em 25 de outubro num cinema de Campo Grande, mostrando a influência musical paraguaia sobre a música sul-mato-grossense, tendo como fio condutor o multi-instrumentista. A produção é enfocada no Fazendo Arte.

