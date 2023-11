Ferrinho contrata marqueteiro de Maluf para campanha de prefeito

De um lado, mais de cinquenta anos de malandragem, a boa malandragem da política, com trânsito livre em todos os escalões do poder no estado, um eterno “carregador de piano”, sem contar o bom exemplo do pai, Renato Lemes Soares, um dos políticos mais corretos que passaram pelo legislativo douradense, um dos presidentes do Jaguaribe que deixaram saudades. De outro, nem tantos anos na lida, mas, da mesma forma, mais que malandragem, experiência pelo know-how familiar adquirido do pai, deputado e prefeito Humberto Teixeira e do tio, uma das maiores raposas políticas dos últimos tempos no estado, o deputado Zé Teixeira. Ambos, os personagens da foto que puxam a coluna de hoje, Archimedes Lemes Soares, o Ferrinho, e Júnior Teixeira, ex-presidentes da Câmara Municipal, continuam firmes e fortes gastando sola de botina na periferia da cidade de olho na cadeira do prefeito Alan Guedes. Eles garantem que a coisa é séria e que não abrem mão de suas candidaturas nem que a vaca tussa. Ferrinho, pelo PSB de Ricardo Ayache, que este mês desembarca em Dourados com sua entourage para inaugurar o maior hospital da Cassems no estado. Júnior Teixeira, pelo recém-criado PRD (Partido Renovação Democrática), resultado da fusão do velho PTB com o Patriotas.

Bala na agulha – Aí tem. Ferrinho, além de sorrindo à toa por conta da bufunfa que andou ganhando recentemente em corretagens de terra milionárias, conta com o apoio da nata do empresariado douradense. E de dirigentes de entidades de classe de peso, sem contar que “no chão”, como se diz no jargão político, não perde pra ninguém, pois ninguém como ele tem mais faro para sentir do tal do cheiro do povo. Segue à lista a receita de sucesso de seu ídolo político, Paulo Salim Maluf, de acordar cedo e dormir tarde. Aliás, falando em Maluf, Ferrinho garante que já tem marqueteiro para a campanha. Um profissional cujo nome mantém em segredo, mas que diz ser do time do próprio Maluf, que fez a campanha vitoriosa de Celso Pitta para a prefeitura de São Paulo. Júnior Teixeira, assim como Alan Guedes fez para virar prefeito, dissidente do grupo do tio Zé Teixeira, é hoje o homem forte do ex-senador Delcídio do Amaral em Dourados.

Deserção – Falando em Zé Teixeira e as dissidências de seu grupo político, a mais recente delas deve estar deixando o tão temido parlamentar mais irrequieto ainda. Um de seus mais fiéis escudeiros, José Nunes, presidente da poderosa UDAM (União Douradense de Associações de Moradores), que ouvir falar do capeta, menos de Zé Teixeira. Tudo porque, pré-candidato ao Jaguaribe, Nunes “descobriu” um lote de pré-candidatos a vereador competitivos apoiados por seu Zé, que é tucano, com fichas de filiação no União Brasil, o partido de seu guru Murilo Zauith. Só mais um abacaxi para o ex-governador descascar. Nunes, que tem sido visto constantemente integrando a comitiva do prefeito Alan Guedes, nos mutirões de serviços e entrega de obras na periferia da cidade.

Deserção II – Outra baixa que o deputado Zé Teixeira pode ter em seu time em breve não será menos sentida. A do ex-presidente da Câmara Sidlei Alves, homem forte da senadora Tereza Cristina na região. Tudo por conta do apoio da ex-ministra bolsonarista ao projeto de reeleição do prefeito Alan Guedes, de quem Zé Teixeira é figadal adversário.

Bicho do mato – Acredite quem quiser, mas a hoje simpática ministra do Planejamento e Orçamento da República, ex-senadora Simone Tebet, apareceu outro dia numa live se definindo como “caipira do mato”. Isto, enquanto se empetecava num camarim para mais uma aparição oficial, ao lado de Lula, Janja & Cia. Nada como o aprendizado da refrega de uma campanha presidencial, para orgulho, na eternidade, de papai, também senador Ramez Tebet.

Hortinha – O deputado Vander Loubet apareceu de visual novo na TV. Pelo sorriso que esbanjava, deixou claro para seus eleitores que está muito bem de saúde e pronto para a corrida ao Senado. Daí, o implante capilar e até uma ajeitada no nariz e na papada. Sua assessoria aproveita para alfinetar o colega de parlamento Geraldo Resende, que recorreu ao mesmo tipo de recurso para uma rejuvenecida básica, mas que se frustrou por conta de uma “geada” que quase mata também seus ralos cabelos brancos. “O do Vander não foi feito no Paraguai”, disse à coluna o assessor de Loubet, numa alusão à fama de mão-de-vaca de Resende.

O Pedrossianismo vive! – Filho de peixe, peixinho é. Neto também. O deputado Pedrossian Neto tem feito bonito na Assembleia Legislativa. Só falta assumir, de forma inequívoca, o papel de oposição ao establishment se quiser herdar o trono de Pedro, o avô, até aqui o maior dos governadores dos dois Mato Grossos.

Cícero Faria – Um dos decanos da imprensa no Mato Grosso do Sul, com passagem pelos principais veículos de comunicação do estado, o jornalista Cícero Faria está internado, em estado grave, no Hospital Universitário de Dourados. Depois de passar por cirurgia para remoção de um câncer na bexiga e retirada da próstata, contraiu infecção hospitalar e, ontem, uma bactéria, mas tendo uma melhora na manhã desta sexta-feira, já estando respirando sem ajuda de aparelhos. Que os colegas se unam em orações.

FONTE: CONTRAPONTO MS