Festa da 'coalizão': pré-candidato Landmark Rios completa 50 anos na Capital

O pré-candidato a vereador, Landmark Rios, realizou uma grande festa em celebração aos seus 50 anos, às 12h deste sábado (13.jan.24), no Buffet Dois Amores, na saída para Rochedinho, Distrito de Campo Grande (MS). A cerimônia contou com a presença de políticos de esquerda, direita e centro, numa impressionante coalizão.

Funcionário público, atualmente Landmark trabalha na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (AGRAER), e tem sido ventilado como uma das mais promissoras figuras políticas campo-grandenses. "Ele ainda não teve mandato, mas ele faz mais do que como se o tivesse", considerou a Superintendente da Sudeco, Rose Modesto, presente na cerimônia.

Rose Modesto foi uma das personalidades presentes no aniversário de Landmark Rios. Foto: Tero Queiroz

Filho de José Rios e dona Berta Rios, Landmark é fruto de escola pública (fundamental e médio), tendo sido criado no Bairro Santo Amaro. Ele tem o forte apoio do deputado federal Vander Loubet (PT) e de várias personalidades e alas da política, de esquerda, centro e direita. “Ele é um conciliador, consegue conversar com pessoas de partidos diferentes... E hoje em dia temos que primar [por pessoas] com essa inteligência emocional”, comentou Márcia Pissuno, outra convidada.

A aptidão pela política de Landmark surgiu após ele ter comparecido em vários encontros da UBES, USMES, UCE e UJS e UNE, assim decidindo por filiar-se a uma representação partidária. "O Land é um amigo que eu conheci ainda nos bancos de ensino médio, sempre brigando pelas causas sociais, pelas causas estudantis, fervoroso nas suas convicções e nos seus ideais", avaliou Valter Carneiro Junior. "E ao longo desses últimos 30 anos, sempre estivemos juntos nas disputas eleitorais, trabalhando por projetos de candidaturas, acreditando sempre no propósito de escolher pessoas que tenham comprometimento com um Mato Grosso do Sul melhor, uma Campo Grande, melhor!", acrescentou.

Walter Carneiro Jr no aniversário de Landmark Rios. Foto: Tero Queiroz

Ainda na luta acadêmica, Landmark brigou pelo Passe Livre, na defesa de eleição direta para direção escolar, pelo voto aos 16 anos, das Diretas Já, e pela meia entrada de estudantes em ambientes permitidos. "É uma figura mobilizadora, com papel importante na política de Mato Grosso do Sul. Eu vejo muito importante a candidatura do Landmark, acho que nós precisamos de ter pessoas jovens, pessoas de meia idade como é o Landmark, no sentido da construção e consolidação da democracia. Porque essa é a atividade política mais importante, em que a gente precisa de figuras como o Landmark", apontou o Engenheiro civil, ex-deputado estadual e ex-secretário de Infraestrutura, Transportes e Habitação de Campo Grande, Semy Ferraz.

Deputado Estadual Lídio Lopes, Landmark Rios e a prefeita Adriane Lopes. Foto: Tero Queiroz

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes e o deputado estadual Lídio Lopes também se fizeram presentes. Numa breve manifestação a chefe do Executivo destinou total apoio à candidatura do aniversariante.

Prefeita Adriane Lopes no aniversário de Landmark Rios. Foto: Tero Queiroz

"É um prazer imenso poder estar aqui hoje, celebrando mais um ano de vida do nosso amigo Landmark, um homem preparado, capacitado, um colega de trabalho que pensa Campo Grande e sempre age em favor da nossa cidade. Land, eu quero deixar um abraço, desejar que esse ano seja um ano de grande conquistas, que você alcance seu objetivo como é um possível vereador da nossa cidade. Eu acredito no seu trabalho, acredito que você está pronto e que você vai poder fazer muito pela nossa cidade", desejou a prefeita da Capital.

Também esteve presente no evento o Conselheiro de Cultura Walber Noleto. Além de parabenizar Landmark, Noleto explicou que a classe cultural anseia por uma representação na Câmara e novas proposições são a esperança. "O Landmark representa para nós, em primeiro lugar, uma perspectiva de que a juventude comprometida com a política possa nos apoiar nas nossas proposições e perspectivas. Fundamentalmente na Cultura, o Landmark representa, antes de tudo, uma expectativa: espero, como ativista da Cultura, que ele eventualmente eleito vereador no futuro, sei que ele será candidato, possa contribuir para que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura vivam de forma mais feliz e com menos aflição como vivemos no momento".

O Conselheiro de cultura Walber Noleto no aniversário de Landmark Rios. Foto: Tero Queiroz

O deputado Federal Beto Pereira exaltou o nome de Landmark o citando como homem público de alto valor para a cidade. "É importante para a vida pública de Campo Grande a participação de pessoas de bem como Landmark é. Portanto, eu quero aqui hipotecar a minha solidariedade, o meu apoio, e dizer: a nossa jornada começa hoje, e que vai longe".

Deputado Federal Beto Pereira no aniversário de Landmark Rios. Foto: Tero Queiroz

Dada a importância do pré-candidato da Capital, o assessor do Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, esteve no aniversário trazendo felicitações e uma convocação à Landmark. "Venho aqui, Land, trazer um abraço também do Ministro Paulo Teixeira para você. Você que compõe o nosso partido, você que compõe a nossa corrente, a resistência socialista. Trazer um abraço de toda a Direção Nacional, nesses seus 50 anos. Eu tenho certeza, que com você a campanha política de Campo Grande vai ter um outro norte, se Deus quiser, lá em outubro. Afinal, você precisa estar preparado para nos ajudar a reconstruir o Brasil e fazer com certeza com que o pobre tenha lugar de destaque e que os desiguais sejam tratados como iguais", disse Borges.

Thiago Borges, assessor do Ministro Paulo Teixeira, no aniversário de Landmark Rios. Foto: Tero Queiroz

Landmark tem três filhos (Rafaela, Isabela e Joel) com a servidora pública Federal Flavia Rios. A esposa de Landmark falou brevemente na abertura do buffet citando vários adjetivos positivos do aniversariante.