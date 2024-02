Fevereiro será de calor e carnaval deve ser com chuva

Paulo Pinto/Agência Brasil - 10.09.2023 Termômetro marcando 33º na Avenida Paulista, em São Paulo

O calor típico do verão deve continuar em fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Chuva e altas temperaturas

De acordo com o Inmet, o mês terá chuva acima da média em grande parte do Brasil, com excessão daa região amazônica, onde as chuvas ficam abaixo da média, mas é possível esperar uma recuperação gradual, porém lenta, dos rios.

No Sudeste, de acordo com a Climatempo, pancadas de chuvas devem provocar transtornos na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro e na Grande Belo Horizonte. O Carnaval será de muita chuva no Sudeste, no Paraná e no centro-sul de Goiás e Distrito Federal.

O Inmet destaca que as temperaturas devem ficar acima da média em praticamente todo o país, com os termômetros passando de 25ºC. Podem ocorrer ondas de calor em áreas do Sul, MS e oeste de SP.

Influência do El Niño

O Brasil ainda está sob forte influência do El Niño , que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Quando esse fenômeno climático está em atuação, o calor fica ainda mais acentuado no verão. A expectativa é a de que ele comece a perder força ao longo do mês.

Do lado do Oceano Atlântico, as águas quentes na costa norte e faixa leste levam mais umidade para a região Nordeste, diminuindo os efeitos do El Niño por lá.





Tempo em cada região do país

- Sudeste

Calor: O mês será de calor principalmente no interior de São Paulo e no extremo leste da região, que pega Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de Minas. As temperaturas devem ficar acima da média nestas áreas, com picos acima de 33ºC em São Paulo e acima de 38ºC no Rio.

É esperado muito calor para toda a faixa litorânea, incluindo a Baixada Santista, o litoral norte paulista, a Costa Verde e o Grande Rio.

Chuva: A previsão é de muita chuva no litoral de São Paulo e do Rio ao longo do mês. O estado de São Paulo em geral e o Triângulo Mineiro terão chuvas típicas de verão na maior parte do mês em razão dos dias quentes e abafados.

Na Grande São Paulo, pancadas de chuvas podem causas transtornos à população, principalmente nos horários de pico no fim do dia.

- Sul

Calor: O tempo fica muito abafado, especialmente no Rio Grande do Sul e no oeste do Paraná. Há chance de ter onda de calor a partir do dia 3 de fevereiro nas regiões que fazem fronteira com a Argentina e o Paraguai em razão da chegada de massas de ar quente vindas desses países.

Chuva: O calor e a umidade devem provocar pancadas de chuva localizadas, mas com risco de temporais. Pode ser que o volume de chuvas fique abaixo da média, mas o litoral de SC e do PR podem ter volumes altos principalmente na primeira quinzena. No RS, há risco de temporais entre os dias 10 e 12 de fevereiro.

- Centro-Oeste

Calor: As temperaturas ficam altas acima da média em todo o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, principalmente no norte e oeste da região. No Distrito Federal e Goiás, o tempo fica abafado, com os termômetros só um pouco acima da média.

Chuva: A chuva deve ficar acima da média em grande parte da região. A previsão é de pancadas de chuvas frequentes e diárias em Goiânia e Brasília. Na segunda quinzena do mês, há chance de ter um frio fora de época no DF, GO e norte/leste do MT.

- Norte

Calor: O tempo fica abafado, com temperaturas acima da média, principalmente no Amazonas, no oeste do Pará e em Roraima. Com exceção de RR, os extremos de calor serão atenuados pela umidade alta.

Chuva: As chuvas aumentam em grande parte da região, mas os volumes devem ficar abaixo da média. A influência de corredores de umidade, porém, deve deixar os volumes um pouco acima da média no extremo oeste do AM, sudeste do PA e em grande parte do TO.

Região Nordeste

Calor: O tempo fica abafado e as temperaturas sobem acima da média em grande parte da região. Os dias de calorão ficam menos frequentes no interior da Bahia, Pernambuco e Piauí.

As noites e madrugadas ficam mais quentes no litoral que vai de Salvador até São Luís. Recife, Salvador, Maceió e Aracaju podem registrar muito calor para os padrões da região.

Chuva: Os volumes de chuva ficam acima da média na Bahia, principalmente no interior do estado, e há risco de temporais em Salvador. O litoral de AL e RN também tem aumento de chuva. O volume também será maior do que a média no sul do PI e do MA.

Fonte: Nacional