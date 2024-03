Filiação de Edinho Quintana sinaliza força e motivação no PT para a disputa pela prefeitura

"Para oferecer uma alternativa diferente e inovadora de gestão aos pontaporanenses, o PT realizará neste sábado, 9, na Câmara Municipal, um ato de filiações, cujo coroamento será a assinatura da ficha partidária pelo vereador Edinho Quintana. Ele deve ter a confirmação de seu nome como pré-candidato a prefeito.



O evento tem seu início marcado para às 14h e são esperadas algumas lideranças estaduais, entre as quais o deputado federal Vander Loubet e o ex-governador e deputado estadual Zeca do PT. Também devem comparecer os deputados estaduais Pedro Kemp e Gleice Jane e o presidente regional, Vladimir Ferreira. Publicitário, 34 anos, Edinho conquistou a sua vaga na Câmara em 2020. Era do PSDB e foi o quarto colocado, com 1.144 votos.

LEGÍTIMA EXPECTATIVA - Edinho disse que o PT, ao lançar uma chapa competitiva na disputa local, atende uma legítima expectativa da população, que tem tradição de fazer nas eleições um exercício saudável de comparação entre as propostas de cada partido ou candidato. "O PT é um partido nacional, tem programa de ação política e de governo. E agora há uma responsabilidade ainda maior, que é fortalecer as bases de sustentação do presidente Lula", assinalou.



O vereador disse estar ciente do tamanho do desafio. Contudo, põe fé na militância e na dinâmica de engajamento e unidade construída há mais de 40 anos. "O embate nas urnas, as alianças programáticas, a arregimentação de aliados e o papel na sustentação do governo federal são desafios que não assustam nem intimidam o PT. E eu chego muito motivado, quero contribuir neste esforço, cumprindo o programa e os estatutos, além de incumbir-me das tarefas que me forem delegadas", salientou.