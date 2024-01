Fim de semana em Bonito terá Festival de Praia com campeonato e oficinas de esportes na areia

Com objetivo de oferecer mais lazer e esporte para os moradores de Bonito e região, neste sábado (20) e domingo (21) acontecerá o Festival de Praia no balneário municipal de Bonito. A ação é da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Depois de passar por Coxim, Anaurilândia e Sonora, o Festival de Praia agora vai levar suas atividades de esporte e lazer para a cidade de Bonito. O Festival de Praia é gratuito e aberto ao público.

Campeonato

O campeonato contempla as seguintes modalidades: beach tennis, beach hand e futevôlei, cada modalidade tem suas próprias categorias. O beach hand tem categoria livre, beach tennis tem as categorias, feminino intermediário e mista open. Já o futevôlei contempla, amador A, amador B e futevôlei feminino.

As federações de cada modalidade ficam responsáveis pelas premiações que variam de acordo com as modalidades e categorias.

Oficinas

Nos dois dias serão oferecidas oficinas gratuitas das modalidades, que são ministradas pelos árbitros das mesmas. Assim quem não conseguir participar do campeonato pode participar das oficinas e aprender melhor como funciona cada modalidade. Quem participar das oficinas é presenteado com uma camiseta.

Atividades de Lazer

Na ocasião é oferecida uma barraca com atividades de lazer brinquedos infláveis (tobogã e chute a gol), oficina de pintura facial e maquiagem infantil, desenhos para pintura, jogos de mesa (damas, dominó, bozó, baralho), corrida kids, chapeleiro para tirar fotos e muito mais.

É um evento que toda a comunidade participa, muito interessante para crianças, jovens e adultos. O Festival de Praia tem o objetivo de reunir toda a família. De acordo com o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, no Festival de Praia são oferecidas muitas opções de atividades, o que permite que as pessoas tenham um dia completo de lazer.

"A Fundesporte tem vários programas que seguem o objetivo de produzir atividades intergeracionais, ou seja, oferecer atividades que beneficiam desde os avós, até pais e crianças. Um fato que tem chamado a atenção no interior é a grande participação de adolescentes nos jogos de mesa como dama, bozó e o baralho", frisa Herculano.

O evento é feito em parceria com as federações estaduais de tênis, handebol e futevôlei, que fornecem a estrutura, além das prefeituras municipais.

Cronograma

Sábado

8h às 11h

14h às 17h

Domingo

8h às 11h

14h às 17h

Bel Manvailer, Comunicação Fundesporte

Foto: Divulgação

Fonte: Governo MS